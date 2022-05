Pijani wciąż nie boją się konsekwencji na olsztyńskich drogach. Kolejne nieodpowiedzialne zachowania po spożyciu alkoholu

Pierwsze zdarzenie ubiegłego tygodnia miało miejsce w piątek (6 maja) o godzinie 22:25. Policjanci niezwłocznie zjawili się na ul. Gałczyńskiego w Olsztynie. Z relacji świadków, którzy wezwali funkcjonariuszy dowiedzieli się, że kierujący mazdą 36-latek najechał na słupek przy pobliskim sklepie. Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem i okazało się, że mężczyzna miał we krwi 1,5 promila alkoholu. W dodatku nie posiadał on żadnych uprawnień do prowadzenia pojazdu.

W sobotę (7 maja) o godzinie 8:30 doszło do kolejnego przypadku kierowania samochodem po spożyciu alkoholu. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 16 w rejonie m. Wójtowo. Funkcjonariusze zatrzymali osobową dacię. Za kółkiem siedział 37-letni mężczyzna, który był mocno pijany. W jego krwi krążyło ponad 0,5 promila alkoholu. Jednak nie jechał on sam. Policjantów zaniepokoiło nerwowe zachowanie 25-letniego pasażera. Po sprawdzeniu mężczyzny w systemach, wyszło na jaw, że jest on poszukiwany. Powinien wcześniej odbyć karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Jakiś czas temu prowadził on samochód w stanie nietrzeźwości. Teraz nie uniknie od już odpowiedzialności karnej.

Tego samego dnia w sobotę, o godzinie jedenastej policjanci z Barczewa zostali wezwani do zderzenia drogowego. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą kolizji drogowej z udziałem dwóch aut osobowych był kierujący toyotą 33-latek. Gdy próbował wykonać manewr cofania, najechał na unieruchomione audi. W dodatku mężczyzna był pijany. We krwi miał prawie 3 promile alkoholu.

Również 7 maja po godzinie 23:00 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej forda. Policjanci sprawdzili w systemach kierującego autem 30-latka i okazało się, że obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych aż do sierpnia bieżącego roku. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Funkcjonariusze patrolujący drogę w okolicy m. Wipsowo zauważyli pojazd z niesprawnym podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Zatrzymali więc do kontroli audi, którym kierował 22-latek. Policjanci szybko zorientowali się, że mężczyzna jest pijany i po przebadaniu go alkomatem okazało się, że w jego krwi krążą 3 promile alkoholu. Poza tym młody człowiek nie posiadał też uprawnień do prowadzenia pojazdu. Niedługo 22-latek ma tłumaczyć się ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania przed sądem.

Policjanci zwracają uwagę, by za kierownicą zachować trzeźwość. Apelują również o ostrożność po to, by zarówno kierowcy jak i inni uczestnicy ruchu drogowego mogli czuć się bezpiecznie na drodze.



Marcelina Langowska