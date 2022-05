Seniorka z Olsztyna chciała pomóc rodzinie. Oszuści w okrutny sposób wykorzystano jej dobre serce

W poniedziałek (9 maja) staruszka przekazała oszustom 23 tysiące złotych. Chciała opłacić kaucję, by bliski z jej rodziny mógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Kolejny raz złodzieje w bezlitosny sposób wykorzystali miłość seniora do wnuków.

Wczoraj olsztyńska policja znów otrzymała zgłoszenie w sprawie oszustwa "na wnuczka". Z relacji seniorki wynikało, że odebrała ona telefon od pewnej kobiety, która twierdziła że jej syn potrącił nastolatkę na przejściu dla pieszych. Ponoć pokrzywdzona zmarła w szpitalu. W tej sytuacji namawiano staruszkę, by wpłaciła kaucję za swojego członka rodziny, by ten mógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Próbowano wymusić na niej kwotę 100 tysięcy złotych. Niestety seniorka nie miała takich pieniędzy. Mimo to, dała oszustom wszystko, co posiadała, czyli 23 tys. złotych.

Torbę z gotówką wyrzuciła przez okno.

Po jakimś czasie starsza kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i postanowiła zgłosić tę sprawę na posterunku policji w Olsztynie.

Policja ostrzega starsze przed takimi oszustwami. To bardzo częste przypadki przestępstwa i najbardziej narażone na nie są seniorzy. Władze policji apelują również o zwiększoną ostrożność oraz czujność w sytuacjach, gdy ktoś "nagle" potrzebuje naszych pieniędzy.

