Czy Polacy popierają poszerzenie prawa do posiadania broni? Wyraźna przewaga przeciwników radykalnych zmian

Rosyjska napaść na Ukrainę, a także heroizm, z jakim bronią się Ukrańcy, ożywiły dyskusję o prawie do posiadania broni. Czy przygotowując społeczeństwo do ewentualnej obrony przez agresorem należy pozwolić obywatelom na łatwiejszy dostęp do pistoletów czy nawet karabinów? Z jednej strony z pewnością zwiększa ogólną gotowość do walki z potencjalnym agresorem, z drugiej większa ilość broni to także nieuchronnie wyższy poziom przestępczości z użyciem broni.

Co o tym dylemacie sądzą Polacy?

Z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że mimo „wojennej” atmosfery, w społeczeństwie wciąż przeważają przeciwnicy poszerzenia prawa do posiadania broni. Grupa ta liczy aż 49 proc. badanych.

Za poszerzeniem prawa do posiadania broni przez Polaków opowiedziało się 35 proc. badanych.





Zwolennicy prawa do broni przeważają wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy. Z kolei sympatycy Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 uważają, że nie należy iść w tę stronę. 16 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Dyskusja o prawie do posiadania broni z pewnością będzie trwała. Z pewnością polityka państwa w tej sferze powinna być starannie przemyślana, i dostosowana do kulturowych uwarunkowań naszego kraju.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.