To wideo wzrusza do łez

Oboje wracali piechotą do domu w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim. Oksana trafiła do miejscowego szpitala, gdzie przeszła cztery operacje. Potem trafiła do szpitala w Dniprze, gdzie wyleczono jej rany i przygotowano jej kończyny do protez. Na dalsze leczenie trafiła do szpitala we Lwowie. Tam czeka na protezy.



Oboje postanowili nie czekać już na ślub. A tak wyglądał ich pierwszy weselny taniec: