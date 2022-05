Złoty osłabia się po decyzji RPP o podwyżce stóp o 0,75 pkt proc.

Około godziny 17.20 kurs złotego wobec euro osłabiał się o 0,9 proc. do 4,69 zł, a kurs wobec amerykańskiego dolara osłabiał się o 1,98 proc. do 4,46 zł.

Analitycy z Banku Pekao zwrócili uwagę, że większość rynkowych prognoz zakładała, iż RPP podniesie stopy 1,00 pkt proc.

"Dzisiejsza decyzja jest dla rynku rozczarowaniem, stąd osłabienie złotego bezpośrednio po jej publikacji oraz spadek rynkowych stóp procentowych" - wyjaśnili w komentarzu analitycy z Pekao.

RPP w czwartek zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt proc. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,75 proc., stopa depozytowa do 4,75 proc., stopa redyskonta weksli do 5,30 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,35 proc. To ósma podwyżka stóp w rzędu. (PAP)