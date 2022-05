Przedszkolaki z Olsztyna znają się na pieniądzach. Radzą, jak oszczędzać i nie dać się drożyźnie

— Co to są pieniądze?

— To takie coś metalowe albo papierowe.

— Pieniądze się produkuje.

— A do czego potrzebne są pieniądze?

— Do kupowania różnych rzeczy.

— Na przykład jedzenia i picia.

— Można za nie kupić samochody.

— Pieniędzmi się płaci.

— Za wszystko trzeba zapłacić.

— Za co dokładnie?

— Za dom.

— Za mieszkanie.

— Za prąd.

— Za wodę.

— Potrzebne są na czynsz.

— I na zabawki.

— Ja mam dwie fajne zabawki. To takie kółko, które się nakłada i leci. Potem się go szuka. A druga to pistolet na bańki. I to wszystko za pieniądze.

— Mam kupiła mi do szkoły prawdziwy zegarek. Na razie chodzę do przedszkola, ale znam się na zegarku.

— Jakie mamy ceny w sklepach?

— Coraz większe.

— Rodzice mówią, że jest coraz gorzej.

— Czasami rzeczy są tańsze. Wtedy jest promocja.

— Czasami są takie za darmo.

— Ale przecież nic nie ma za darmo!

— Właśnie, że jest. Może być wysyłka za darmo.

— Ja kupuję rzeczy w internecie.

— Ja grę.

— Nawet meble można kupić w internecie.

— Za wszystko musimy płacić.

— Ile w takim razie musimy mieć pieniędzy?

— Bardzo dużo.

— I jeszcze więcej!

— Na miesiąc trzeba mieć z tysiąc złotych, żeby za wszystko zapłacić.

— Ja myślę, że 22.

— Może 500 plus?

— Sto tysięcy.

— Milion pięćset sto dziewięćset.

— A jak rzeczy drożeją, to ja już nie wiem ile.

— Dlaczego rzeczy drożeją?

— Coś drożeje, gdy ludzie kupują coś rzadko.

— Albo że są często kupowane i są coraz droższe. Ktoś chce mieć więcej pieniążków, więc robi większą cenę.

— Ja tego nie rozumiem.

— A znacie takie słowo „drożyzna”?

— Nie.

— Ja znam.

— Jak coś drożeje, to jest drożyzna.

— Wtedy trzeba oszczędzać.

— Jak?

— Wyłączać światło, gdy wychodzi się z pokoju.

— Mama zawsze na mnie krzyczy.

— Trzeba oszczędzać też wodę.

— Wtedy mniej płaci się za śmieci.

— Jak się myje zęby, nie może lecieć z kranu.

— Bo jak by leciała, to może zalać całą łazienkę.

— A mi mama zamówiła bidon, który jest dobry dla środowiska.

— Nawet jak oszczędzamy, to i tak mamy mniej pieniążków.

— Trzeba włączać pralkę, gdy jest pełna pralka.

— Żeby jedne majtki się nie prały.

— Jedne gacie!

— Moja mama zawsze zamyka lodówkę.

— Żeby światełko się nie świeciło.

— Jak będzie za długo światło się świeciło, może być awaria prądu.

— Wasi rodzice oszczędzają?

— Mówią, że nie mogą czegoś kupić.

— Na przykład drogich zabawek.

— Mój tata zawsze mówi, że nie ma pieniędzy, a zawsze ma.

— Mój trzyma pieniądze obok szafki.

— Ja widziałam pieniądze.

— Tata nie oszukuje, tylko oszczędza.

— Dlaczego dzisiaj trzeba oszczędzać?

— Żeby kupić jedzenie. Bo trzeba się odżywiać.

— Żeby zapłacić za prąd.

— Prawie to jest pewne.

— Rodzicom ciężko jest odłożyć, żeby coś kupić.

— Moim nie jest ciężko.

— Moi też się nie męczą.

— A moi mówią, że jest ciężko.

— Czasami można nie mieć pieniędzy.

— Dlaczego?

— Jak pieniądze się zużyją, to ich nie ma.

— Jak coś jest droższe, więc nie ma pieniędzy.

— Można wypłacić pieniądze i kupić.

— Nie ma nic za darmo. Mówiłam już.

— Trzeba zawsze zapłacić.

— Co trzeba robić, żeby mieć pieniądze?

— Trzeba pracować.

— Mój tata ciężko pracuje.

— Mój pracuje w jakiś firmach.

— Moi pracują w pracy, gdzie nie ma żadnych wyzwań.

— Pracują na komputerze?

— Mój tata robi dokumenty w banku.

— A mój rozwozi różne towary.

— Moja mama pracuje w sklepie.

— Mój tata robi ładne samochody. Jest mechanikiem.

— A moja mama w innym przedszkolu.

— Moja mama nie pracuje, a tata na budowie.

— A wy gdzie chcielibyście pracować?

— Ja chcę być ogrodniczką.

— Ja chcę leżeć i się nie ruszać. I grać w gry na telefonie. To bym najbardziej chciała!

— Jak będziesz dorosła też?

— Ja chcę mieć fabrykę z pluszakami.

— Ja chcę pracować w weterynarzu.

— Ja chcę spotykać się z Julią i Luizą.

— Ja chcę robić samochody. Ze starych nowe.

— A ja takie, które zmienią się w roboty.

— Ile byście chcieli zarabiać?

— Trzysta pieniędzy.

— Ja tysiąc złotych.

— Ja pięćset plus.

— Czyli tysiąc pięćset?

— Ja dziesięć złotych.

— Ja chcę dwadzieścia osiem złotych!

— Ja właściwie nie chcę dziesięciu złotych. Też chcę tysiąc!

— Starczy wam taka wypłata?

— Zależy.

— Jeśli wszystko będzie drożało, to może starczy, a może nie.

— Mnie by nie starczyło w ogóle.

— Dobrze, że Martyna chce tysiąc.

— Gdyby było za mało, to trzeba iść do pracy.

— Do kolejnej pracy?

— Rano trzeba chodzić do jednej, a potem do drugiej.

— A kiedy odpoczywać?

— W nocy.

— W niedzielę wieczorem.

— Co to jest kredyt?

— To jest kupowanie pieniądza.

— Jak nie mamy pieniędzy, to można go wziąć.

— I płacić kartą.

— Moi rodzice mają kredyt.

— Mają go na różne zabawki.

— Na jedzenie.

— Na picie.

— Na mieszkanie.

— Moja mama nie kupiła pieniędzy.

— A moja jest bogata i buduje dom.

— Rodzice są czasami smutni.

— Ojej.

— Rodzice czasami nie mają pieniędzy.

— Rodzice muszą dużo pracować.

— I nie mają czasu.

— Jak nie ma pieniędzy, trzeba nie kupować.

— Albo kupić pieniądze.

— A ja mam całą lodówkę zapakowaną.

— A jak wszystko zjesz?

— To będzie pusto w środku.

— Pieniądze są ważne.

— Dobrze, że są pieniądze. A gdy ich nie ma, już dobrze nie jest.

ADA ROMANOWSKA