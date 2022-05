Teatr Kloszart zaprasza na niecenzuralny spektakl pt. "Winda"

Spektakl „Winda” jest adaptacją sztuki Géralda Sibleyrasa „Napis”.

Kloszarci postanowili przenieść francuską czarną komedię na polski grunt. Uprzedzamy, że w ich wydaniu jest to komedia unikająca cenzury, nieszczędząca sobie komentarzy na temat aktualnych wydarzeń.

W pewnym nowoczesnym blockhousie, zamieszkałym przez deklarujących otwartość, tolerancję i poprawność polityczną mieszkańców, pojawia się wulgarny napis dotyczący jednego z lokatorów. To z pozoru nieistotne zdarzenie przeradza się w aferę i narusza struktury świętego spokoju domowników, przyczyniając się do wielu groteskowych sytuacji.

Spektakl opowiada o pozornie ludzkiej życzliwości i pogubieniu ludzi w szybko zmieniającym się świecie. Zalanie informacjami często wiąże się z bezrefleksyjnie powtarzanymi sloganami i rezygnacją z zagłębiania się w nowe teorie czy trendy.

Scenariusz:

Gérald Sibleyras/ Zespół

Reżyseria:

Zespół

Obsada:

Ewelina Jasińska

Karolina Obrębska

Magdalena Strzelec

Mateusz Mankiewicz

Bartosz Pękala

Maciej Słowikowski

Techniczne:

Izabela Ginda

Natalia Konończuk

Alicja Kozłowska

Wstęp na spektakl jest darmowy.

Gramy 7 i 8 maja, w przypadku obu tych dni o godzinie 19:00

Miejsce: Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka w Centrum Nauk Humanistycznych (ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie)

Informujemy, że spektakl ma ograniczenie wiekowe 16+.



Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1681939142151637