Elon Musk chce powrotu Coca Coli do tradycyjnej receptury z kofeiną

Elon Musk napisał w środę na Twitterze, że chciałby kupić Coca-Colę, aby "ponownie dodać kokainę” do napoju.



Dodanie kokainy do Coca Coli to nic innego jak "powrót do korzeni", gdyż, jak podaje National Institute on Drug Abuse, kokaina była legalna w 1885 r., kiedy to John Pemberton, farmaceuta z Atlanty, po raz pierwszy uwarzył napój.

W tamtym czasie receptura Pembertona zawierała ekstrakt kokainowy uzyskiwany z liści koki. Opisywał napój jako "patentowe lekarstwo" oraz "środek tonizujący mózg i napój intelektualny".

Artykuł New York Timesa z 1988 r. na temat Coca-Cola Company również donosił, że aż do 1900 r. kokaina była dodawana do napoju. Przedstawiciele Coca-Cola Company nie skomentowali jak na razie wpisu miliardera.



Przypomnijmy, kilka tygodni temu Elon Musk wykupił Twitter, gdyż jak stwierdził "Twitter nie przestrzega wolności słowa", a to zdaniem biznesmena jedno z najważniejszych praw ludzkości i podstawa demokracji. Dlatego postanowił dokonać rewolucji i stworzyć media społecznościowe bez możliwości ingerencji strony trzeciej w zamieszczane publikacje. Od czasu wykupu Twittera nastąpiły ogromne zmiany w liczbie użytkowników - politycznie lewicowe konta straciły tysiące zwolenników, a prawicowi użytkownicy masowo je zyskali.