Ministerstwo chce zawieszenia adwokata od "trumien na kółkach"

— Pomyślcie o tym kochani naprawdę, czy warto jest jeździć trumnami na kółkach — słowa, które powiedział na filmiku opublikowanym kilka dni po tragicznym wypadku w mediach społecznościowych łódzki adwokat Paweł K., wywołały szok.

Do tragedii na trasie Barczewo – Jeziorany doszło w niedzielę 26 września 2021 roku. W zderzeniu mercedesa i audi zginęły dwie kobiety. Kierowcą mercedesa był właśnie Paweł K.

Z ustaleń policyjnych śledczych pracujących na miejscu wypadku wynikało, że prawdopodobną przyczyną tej tragedii był manewr 41-letniego kierującego mercedesem, który jadąc w kierunku Barczewa, przekroczył oś jezdni, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z audi. Kierujący mercedesem był trzeźwy.

Szybko okazało się, że wypadek mógł spowodować łódzki adwokat Paweł K. Jak opisywaliśmy we wrześniu 2021 roku, prawnik z rodziną wracał z wesela. Mężczyzna po tym tragicznym zdarzeniu opublikował film — z cytowanym na początku zdaniem — w którym krytykował stan techniczny samochodu zmarłych.

Zachowaniem adwokata zainteresowała się wówczas Łódzka Izba Adwokacka, która wszczęła postępowanie w tej sprawie. W lutym odbyła się pierwsza rozprawa Sądu Dyscyplinarnego, na którą mecenas nie stawił się bez usprawiedliwienia. Kolejne terminy rozpraw zapanowano na koniec kwietnia i początek maja.

Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości na polecenie wiceministra Sebastiana Kalety złożyło wniosek o zawieszenie w czynnościach zawodowych adwokata Pawła K. Wedle informacji resortu „wniosek jest reakcją na bierność organów dyscyplinarnych adwokatury w postępowaniach wobec adwokata”.

— Od wielu miesięcy Sąd Dyscyplinarny adwokatury nie jest w stanie przeprowadzić postępowania w tej sprawie, a adwokat cały czas może wykonywać swój zawód. Uprawnienie do zawieszenia leży wyłącznie po stronie tego korporacyjnego sądu. Sprawa od początku jest monitorowana w Ministerstwie Sprawiedliwości — podkreśla wiceminister Sebastian Kaleta.

Tego samego dnia swoje oświadczenie opublikowała Izba Adwokacka w Łodzi.

— Postępowania dyscyplinarne prowadzone przez organy adwokackie dotyczące wypowiedzi medialnych zostały zakończone wnioskami do sądu dyscyplinarnego, gdyż pozwolił na to zgromadzony materiał dowodowy. Sprawy te toczą się przed Sądem Dyscyplinarnym Izby Łódzkiej. Postępowanie przed sądem jest prowadzone sprawnie, a czynności procesowe podejmowane są bez zbędnej zwłoki. (…) Jakiekolwiek zarzuty co do przewlekłości postępowań dyscyplinarnych lub braku właściwej reakcji pionu dyscyplinarnego na zachowanie obwinionego adwokata są nieprawdziwe – podaje adwokat Anna Mrożewska, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Jak dodała, łódzka izba sprzeciwia się osądzaniu kogokolwiek w oparciu o informacje medialne bez przedstawienia komukolwiek zarzutów i bez przeprowadzenia niezależnych opinii biegłych.

— Przedstawienie zarzutów przez prokuraturę i opinie biegłych mogą być podstawą wniosku Okręgowej Rady Adwokackiej, aby Rzecznik Dyscyplinarny wystąpił o zawieszenie adwokata w czynnościach zawodowych. Ewentualna ostateczna decyzja w tym zakresie należeć będzie oczywiście do niezależnych organów Izby Łódzkiej, jakimi są Rzecznik Dyscyplinarny oraz Sąd Dyscyplinarny — podkreśliła przedstawicielka Izby Adwokackiej w Łodzi.

Niezależnie od postępowania dyscyplinarnego adwokatury okoliczności wypadku pod Barczewem z udziałem adwokata Pawła K. bada olsztyńska prokuratura. Jak podkreślił Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w tej sprawie jeszcze nikomu nie postawiono zarzutów.

— Prokuratura oczekuje na końcową opinię z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, która może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego toku postępowania. Z informacji biegłych wynika, iż najprawdopodobniej zostanie ona sporządzona do końca kwietnia 2022 roku — poinformował przedstawiciel olsztyńskiej prokuratury.

Łukasz Razowski