Położna przyszłości jest z UWM

W Ogólnopolskiej 2. Olimpiadzie Wiedzy „Położna Przyszłości”, którą organizuje Centrum Medyczne „Żelazna” w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Położnych uczestniczyło ok. 200 studentów 3. roku położnictwa studiów 1. stopnia. Do konkursu przystąpiły uczelnie z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Kalisza, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Opola, Płocka, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Warszawy.

Pierwszy etap konkursu odbył się 23 marca i był to test online. Finał odbył się 25 kwietnia br. w Warszawie w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Zakwalifikowało się do niego 15 najlepszych osób z pierwszego etapu. Ponownie rozwiązywali test, a pięcioro najlepszych przystąpiło do sprawdzianu praktycznego.

Odbył się przed komisją składającą się z przedstawicieli uczelni oraz wybranych losowo doświadczonych położnych z warszawskiego Szpitala św. Zofii.

Tytuł „Położnej Przyszłości” zdobyła Aleksandra Ros z UWM.

Tuż za nią znalazły się Gabriela Bosek Uniwersytetu Rzeszowskiego i Agnieszka Mazelanik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

— Przystąpiłam do tej olimpiady, żeby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności przed egzaminem dyplomowym, który niedługo mnie czeka — mówi Aleksandra Ros.

A mgr Agnieszka Terska, wykładowczyni i opiekunka Aleksandry dodaje: — Nasza praca to nasza pasja. Cieszę się, że tą pasją udaje nam się zarazić studentów. Ale wygrana to głównie zasługa Oli. To dziewczyna, która bardzo dużo pracowała na swój sukces. Jestem z niej bardzo dumna.

Nagrodą główną w konkursie jest miesięczny, płatny staż w bloku porodowym Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie. Dodatkowo jeden ze sponsorów ufundował laureatce rower.

Aleksandra pochodzi z Fromborka, a jej mama jest położną w szpitalu w Elblągu.

Niedługo kończy studia i...

— Idę do pracy, ale będę też studiować położnictwo niestacjonarnie na studiach magisterskich — zdradza Ola.

Sukces Aleksandry był kolejnym zwycięstwem studentów położnictwa Szkoły Zdrowia Publicznego UWM. Mgr Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, asystentka w Katedrze Położnictwa w ub.r. zwyciężyła w 8. edycji ogólnopolskiego konkursu „Położna na medal”.

lek