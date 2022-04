Znasz go? Policjanci z Olsztyna chętnie z nim porozmawiają [VIDEO]

Olsztyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności kradzieży perfum do której doszło w jednej z drogerii na terenie miasta. Wartość strat to blisko 800 złotych. Każdy, kto posiada informacje mogące doprowadzić do ustalenia osoby widocznej na filmie, proszony jest o pilny kontakt z funkcjonariuszami prowadzącymi postępowanie.