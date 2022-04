Na trasie Olsztyn-Dywity tworzą się kilkukilometrowe korki

Stało się tak jak przewidywaliśmy, że budowa ronda na skrzyżowaniu krajówej drogi 51 z ulicą Wadąską oraz drogą do osiedla Sterowców spowoduje ogromne korki. Wczoraj zaczął się tu kolejny etap robót i kierowcy utknęli w korkach. Te przed południem sięgały do Dywit.

W związku z pracami został bowiem wprowadzony ruch wahadłowy, który odbywa się po równoległej do DK51 nowej drodze objazdowej (w przyszłości będzie to droga dla rowerów). W ciągu dnia ruchem kierują sygnaliści, a wieczorem i w godzinach nocnych uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.

Zmieniła się też organizacja ruchu.

Został zamknięty wjazd z DK51 na drogę powiatową w kierunku Kieźlin. Dojazd do Kieźlin i cmentarza komunalnego jest możliwy tylko od miejscowości Wadąg. Z kolei miejsce połączenia DK51 z drogą do Osiedla Sterowców zostało na czas robót przeniesione poza obręb budowy, bliżej Dywit.

Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. szacuje, że czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu potrwa 3-4 miesiące. Na odcinku, gdzie będą toczyły się prace budowlane, ograniczono prędkość do 40 km/h oraz wprowadzono zakaz wyprzedzania.

Rondo jest potrzebne, bo na osiedlu Sterowców już stoi kilkanaście budynków, a w sumie ma tu mieszkać 5 tys. osób. To będzie małe miasto, a już robi się tu niebezpiecznie, kiedy jadący z Olsztyna próbują na skrzyżowaniu skręcić w stronę os. Sterowców, bo blokują ruch na krajówce. Problem z włączeniem się do ruchu mają również jadący od strony Kieźlin w kierunku Olsztyna.

Drogowcy przekonują, że rondo pozwoli na sprawne włączenie do drogi krajowej nr 51 ruchu z kierunku cmentarza i Kieźlin z jednej strony i z osiedla Sterowców z drugiej, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Ponadto uspokoi nieco ruch na tym odcinku DK 51.

Na razie jednak są nerwy, bo codziennie drogą 51 w kierunku Dywit wjeżdża i wyjeżdża z Olsztyna niemal 13 tys. samochodów. To jedną z trzech najbardziej zatłoczonych wylotówek z Olsztyna. Jedyna rada to albo omijać korki, albo uzbroić się w cierpliwość do czasu zakończenie prac. Rondo ma być gotowe w lutym przyszłego roku.



Koszt inwestycji wynosi 6,1 mln zł, z czego połowę wykłada GDDKiA. Drugą połowę wspólnie sfinansują gmina Dywity i spółka Arbet, która buduje osiedle Sterowców.

am