Te kraje najbardziej pomagają Ukrainie.

Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii, przygotował zestawienie, z którego wynika, że proporcjonalnie do PKB, spośród krajów pomagających Ukrainie Estonia pomogła Ukrainie najbardziej (tuż za nią miałaby się uplasować Polska i Litwa), z kolei Niemcy… najmniej, a Stany Zjednoczone są pośrodku.

Polska jest na drugim miejscu pod względem pomocy dla Ukrainy. I to zarówno tej wyrażonej w wartościach bezwzględnych, jak i w odniesieniu do wielkości gospodarki. W oczy rzuca się pozycja Niemiec jako kraju, który najmniej pomaga walczacym Ukraińcom, na co zwrócił uwagę(w języku niemieckim) Timothy Snyder, znany amerykański profesor historii w Yale.

Naukowcy z Instytutu Gospodarki w Kilonii prześledzili deklaracje oraz faktyczne wsparcie: finansowe, humanitarne i militarne i stworzyli ranking państw najmocniej pomagających Ukrainie. Ranking nie obejmuje jeszcze ostatnich kilku tygodni. Stworzony przez naukowców z Instytutu Gospodarki w Kilonii Ukraine Support Tracker rejestruje i szacuje pomoc wojskową, finansową i humanitarną obiecaną Ukrainie od 24 lutego 2022 r., czyli od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. W najnowszej publikacji objęty został okres od początku wojny do 27 marca, czyli ponad miesiąc.

Według naukowców z Kilonii Polska przekazała już lub obiecała przekazać Ukrainie prawie 1 mld euro pomocy. Głównie tej finansowej. To drugie miejsce spośród wszystkich krajów ujętych w raporcie. Za nami są w nim dużo większe kraje, takie jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja.

Zdecydowanym liderem są natomiast Stany Zjednoczone, których wsparcie militarne, humanitarne i finansowe przekracza równowartość 7 mld euro.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wielkość gospodarki, to tu równych nie ma Estonia. Kraj ten przekazał na pomoc Ukrainie blisko 0,8 proc. swojego PKB. Polska w tej klasyfikacji również jest na drugim miejscu z wskaźnikiem na poziomie niespełna 0,2 proc.

W zestawieniu naukowcy uwzględnili 31 krajów, w szczególności państwa UE i pozostałych członków G7, a także zobowiązania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Uwzględnione zostały również obietnice złożone przez rządy lub instytucje wobec rządu ukraińskiego.

W tej wersji jednak nie uwzględniono darowizn prywatnych ani takich organizacji międzynarodowych jak MFW. Nie liczy się również pomoc dla krajów sąsiadujących z Ukrainą, takich jak Mołdawia czy inne kraje – np. na przyjmowanie uchodźców.