Janusz Olejniczak i Stanisław Gałoński laureatami Złotych Fryderyków

"Akademia Fonograficzna ogłosiła laureatów Złotych Fryderyków w muzyce poważnej. Ta szczególna nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w tym roku została przyznana Januszowi Olejniczakowi – jednemu z najwybitniejszych współczesnych chopinistów oraz Stanisławowi Gałońskiemu – uznanemu dyrygentowi i popularyzatorowi muzyki dawnej" – poinformowało we wtorek biuro prasowe Związku Producentów Audio Video (ZPAV).

Jak przypomniano, Janusz Olejniczak w 1970 r. był najmłodszym laureatem Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów pianistycznych, dawał też lekcje mistrzowskie w Europie, Kanadzie, Japonii i Kolumbii. Artysta – poza repertuarem klasycznym – wykonuje także muzykę współczesną, m.in. kompozycje Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara. Jest stałym gościem festiwalu "Chopin i jego Europa" w Warszawie. Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 40 nagrań, w tym ścieżki dźwiękowe do filmów "Pianista" Romana Polańskiego i "Błękitna nuta" Andrzeja Żuławskiego. Został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Gloria Artis i ośmiokrotnie nagrodą Fryderyk.

Stanisław Gałoński – wskazano z kolei – jako dwunastolatek został organistą w kościele i założył chór kościelny na Podolu. Kiedy przeniósł się do Krakowa, rozpoczął współpracę z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, był organistą w kościele św. Barbary, a jednocześnie studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz do 1955 dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej u Witolda Krzemieńskiego i Bohdana Wodiczki. Był dyrygentem chóru Filharmonii Krakowskiej i Opery. W 1961 r., po przeprowadzce do Bydgoszczy założył w tym mieście zespół muzyki dawnej Capella Bydgostiensis pro Musica Antiqua. Gdy powrócił po latach do Krakowa, założył orkiestrę Capella Cracoviensis, z którą koncertował od 1970 do 2008 r. Jest dwukrotnym laureatem nagrody Fryderyk.

Złotym Fryderykiem w kategorii muzyki poważnej uhonorowani zostali dotychczas m.in. Agnieszka Duczmal, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Konstanty Andrzej Kulka, Ewa Michnik, Krzysztof Penderecki, Jadwiga Rappé, Władysław Szpilman i Krystian Zimerman.

Nagrody zostaną wręczone w piątek podczas Gali Muzyki Poważnej w szczecińskiej Operze na Zamku. W środę ogłoszeni mają być laureaci Złotych Fryderyków w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzu.(PAP)