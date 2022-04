Były szef Pentagonu oskarża Rosję o zamach w Smoleńsku

Katastrofa smoleńska nie była zwykłym wypadkiem lotniczym, lecz zamachem zorganizowanym przez Rosję – uważa były sekretarz obrony USA. Christopher C. Miller w rozmowie z Radiem Wnet odnosząc się do tragedii sprzed dwunastu lat oraz wojny na Ukrainie stwierdził, że „nie można pozwolić, „by Putin wciąż zabijał”.

Christopher C. Miller to emerytowany pułkownik amerykańskiego wojska. Dowodził 5. Grupą Sił Specjalnych USA w czasie operacji „Pustynna Burza”, a także w Afganistanie. Pod koniec kadencji prezydenta Donalda Trumpa był szefem Krajowego Centrum Antyterrorystycznego, a także pełnił obowiązki sekretarza obrony.

Miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających prezydenta Kaczyńskiego oraz członków towarzyszącej mu delegacji, którzy zostali brutalnie zamordowani przez Putina 12 lat temu.

— powiedział już na początku rozmowy i dodał:

Wiemy, co robi Putin. Dlatego wraz z Brandonem [Wheelerem, dyrektorem wykonawczym Fundacji na Rzecz Wolności – przyp. red.] jesteśmy tutaj, by upewnić się, że Zachód o tym nie zapomni, będzie pamiętał o lekcjach z historii, która się powtarza. Nie możemy pozwolić, by Putin, jego totalitarny reżim, wciąż zabijał.

Miller przestrzegł, że jeśli świat nie przeciwstawi się rosyjskiemu zbrodniarzowi teraz, będzie trzeba to zrobić później, lecz większym kosztem. Docenił też rolę Polski – najaktywniejszego kraju pomagającego Ukrainie.

Całej rozmowy można wysłuchać tutaj: