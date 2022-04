Spółka ORLEN Synthos Green Energy rozpoczyna współpracę z Ukrainą

"Import energii na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczyniłby się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu oraz wpłynął na zmniejszenie zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach. Spółka Orlen Synthos Green Energy przeprowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia" – zaznacza spółka, która została utworzona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy w celu budowy małych elektrowni jądrowych.

Według Orlenu inwestycja "przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw energii". "Tym samym wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy" – dodają przedstawiciele koncernu.

Powstała pod koniec 2021 r. spółka Orlen Synthos Green Energy to spółka PKN Orlen i Synthos Green Energy(firmy kontrolowanej przez miliardera Michała Sołowowa) odpowiedzialna przede wszystkim za przygotowanie i komercjalizację w Polsce małych reaktorów jądrowych. Spółka ma wyłączność na budowę w Polsce i w niektórych innych europejskich krajach reaktorów SMR o nazwie BWRX-300 od GE Hitachi Nuclear Energy.

Stworzenie reaktora BWRX-300 jest znacznie krótsze niż budowa tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty są o ok. 30 proc. niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa.

Synthos, który jest partnerem GE Hitachi w Polsce, zawarł już wcześniej atomowe sojusze także z ZE PAK i Ciechem. Cały czas toczą się rozmowy z kolejnymi firmami. - Chcemy wspólnie z Synthos Green Energy wyjść poza Polskę i zdobywać klientów w całej Europie. Wiele wskazuje na to, że pierwszy SMR w Polsce stanie w Koninie i zastąpi należącą do ZE PAK węglową Elektrownię Pątnów lub na terenie lokalizacji wskazanej przez PKN Orlen - stwierdził prezes GE Hitachi we wrzesniu ubiegłego roku.