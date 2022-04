Hotel nie jest zagrożeniem dla jeziora. Oświadczenie inwestora

Oświadczenie BBI Development S.A. w sprawie nieprawdziwych informacji nt. inwestycji hotelowej w Rybakach

Spółka BBI Development S.A. z wielkim niepokojem i oburzeniem obserwuje kampanię czarnego PR, która za pomocą kłamstw i manipulacji ma na celu utrudnienie, a wręcz zablokowanie inwestycji hotelowej w miejscowości Rybaki nad Jeziorem Łańskim.

Wobec pojawiających się uporczywie kłamstw i pomówień Spółka BBI Development S.A. oświadcza:

1. Naszym zamiarem nie jest i nigdy nie było budowanie gigantycznych rozmiarów hotelu na 2 tysiące gości. W rzeczywistości planujemy stworzenie ogólnodostępnego obiektu średniej wielkości, wpisującego się w krajobraz. Będzie on dysponować bogatym zapleczem „sanatoryjno-rehabilitacyjnym”. Pomieści maksymalnie ok. 700 osób, przy czym hotele rzadko przekraczają 70% obłożenia, co oznacza ok. 500 gości. Wizualizacje kolportowane w internecie nie pochodzą od inwestora. Są wielką manipulacją, która opiera się na fałszywej skali obiektu i nie ma nic wspólnego z planami inwestora;

2. Planowana inwestycja nie zdominuje otoczenia Jeziora Łańskiego. Zajmie ona obszar zaledwie ok. 10 procent nieruchomości Spółki;

3. Dzięki inwestycji hotelowej zmodernizowana zostanie droga z Plusek i Rybak, omijająca centrum Stawigudy, a zatem obecny i dodatkowy ruch samochodowy będzie mógł zostać skierowany na alternatywną trasę i przyczyni się wręcz do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Stawigudy, Plusek i Rybak;

4. Realizacja projektu hotelowego pozwoli też na podłączenie nieruchomości mieszkańców Plusek i Rybak do sieci gazowej oraz na modernizację kanalizacji. Nie tylko znacząco poprawi to komfort życia lokalnej społeczności, ale także w istotny sposób przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego;

5. Projektowany hotel będzie zawierał wiele rozwiązań proekologicznych, m.in.: instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła oraz piece gazowe. Hotel będzie oddalony o ponad 100 m od brzegu Jeziora Łańskiego, a zatem nie będzie stwarzał dla niego żadnego zagrożenia. Będzie zlokalizowany na niezagospodarowanym i pustym terenie;

6. Realizacja inwestycji oznacza dla gminy rozwój. To nowe, całoroczne miejsca pracy w samym hotelu i w kooperujących firmach oraz dodatkowe wpływy podatkowe do budżetu samorządowego.

Wszystko to pokazuje, jak bardzo nieprawdziwe są zarzuty wysuwane przeciwko naszej inwestycji.

Tymczasem mądrze zaplanowany i dobrze zrealizowany rozwój turystyki jest wielką szansą nie tylko dla okolic Jeziora Łańskiego, ale także całej Warmii. BBI Development S.A., w ramach spółki Projekt Rybaki-Łańsk, zamierza zrealizować projekt, który przyniesie korzyści zarówno spółce, jak i mieszkańcom, przy jednoczesnym respektowaniu najwyższych standardów poszanowania środowiska naturalnego. Wpisywać się on będzie w strategię rozwoju województwa.

Nasze zamiary są od początku jasne i transparentne, a dialog jaki jest prowadzony w tej sprawie z władzami gminy i jej mieszkańcami rzetelny i uczciwy. (...)