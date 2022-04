Mistrz Promocji Czytelnictwa, rozstrzygnięcie konkursu 14 edycji

Mistrz Promocji Czytelnictwa to konkurs, w którym nagradzane są biblioteki za działania wspierające rozwój czytelnictwa.

Do 2008 r. organizowała go Polska Izba Książki, od 2009 r. został włączony do programu działań Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich..

Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp.

W " zorganizowanej po raz 14 edycji, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021", nagrodzona została biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku

Jak nas poinformowała czytelniczka, pani Marzena Magdziarz, nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku :

Nasza biblioteka otrzymała Nagrodę Specjalną w kategorii „Biblioteka z miejscowości do 5000 mieszkańców”, a jej wręczenie odbędzie się pod koniec maja 2022 roku podczas Targów Książki w Warszawie.

Laureatom serdecznie gratulujemy