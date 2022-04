Kolejna zorganizowana grupa przestępcza rozbita. To zasługa m.in Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej [ZDJĘCIA, VIDEO]

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i KAS zlikwidowali laboratorium 4-CMC (klefedron) oraz suszarnię i krajalnię tytoniu. Zabezpieczyli ponad 197 litrów klefedronu, 5 ton substancji chemicznych stanowiących prekursory tego narkotyku oraz ponad 6 ton tytoniu, papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Służby przejęły specjalistyczny sprzęt służący do produkcji narkotyku oraz maszyny służące do suszenia i krojenia tytoniu. Do sprawy zatrzymano 9 podejrzanych, którym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy przedstawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wpadli na trop grupy przestępczej. Członkowie nielegalnego procederu zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków oraz przerabianiem tytoniu.

29 marca funkcjonariusze trzech służb uderzyli niemal jednocześnie w kilku miejscach województwa kujawsko-pomorskiego. Na wynajętej posesji na terenie powiatu świeckiego funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych tj. klefedronu.

W budynku gospodarczym znajdowała się kompletna linia produkcyjna substancji psychotropowej 4-CMC oraz ponad 197 litrów klefedronu, a także ponad 5 ton substancji chemicznych stanowiących prekursory tego narkotyku. Funkcjonariusze przejęli także specjalistyczny sprzęt niezbędny do produkcji narkotyku, m.in. agregaty mieszalnicze, lady chłodnicze czy specjalnie przygotowany kontener chłodniczy. Tam też funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn.

W innej miejscowości tego samego powiatu, również na wynajętej posesji w pomieszczeniu gospodarczym ukryta była krajalnia i suszarnia tytoniu. W tym miejscu funkcjonariusze przejęli blisko 2 tony tytoniu. Zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt służący do krojenia i suszenia tytoniu oraz zatrzymali 3 podejrzanych. W kolejnych miejscowościach funkcjonariusze zdeponowali ponad 4 tony tytoniu, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz zatrzymali 4 osoby.

Wstępnie oszacowano uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego na kwotę 3 mln zł.

Łącznie podczas działań funkcjonariusze zatrzymali 9 podejrzanych. W Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy 8 mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast 49-letniemu mieszkańcowi Bydgoszczy przedstawiono zarzuty kierowania gangiem, za co grozi mu 10 lat więzienia. Ponadto on i jego kolega usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, co jest zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo zatrzymanym przedstawiono zarzuty obrotu znacznymi ilościami wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.