Czy Kopernik mógł się pomylić?

Broń biologiczna przenoszona przez ptaki, bojowe narkotyki a teraz próbki krwi słowiańskiej dostarczane Niemcom na tychże Słowian zgubę. Rosja to nie tylko zabójca dzieci i kobiet, ale też prawdy. Ruskie trolle były hodowane i dokarmiane przez Kreml latami. Teraz spuszczono je z łańcucha.

31 marca o takiej sieci lokalnych serwisów, w których przez lata zamieszczano obrazki w Olsztyna, Białegostoku czy Gdańska opowiedziano w TVP. A teraz na tych stronach jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawiły się wpisy sławiące Rosję i ziejące nienawiścią do Ukrainy.

To samo dotyczy wielu fejkowych kont. Co ciekawe na wielu kontach (już niekoniecznie fejkowych), gdzie przez ostatni czas "walczono" z koronawirusem, teraz walczy się z Ukrainą i rozpowszechnia fejki czyli po prostu kłamie.

31 marca Giennadij Gatiłow, przedstawiciel ruskich przy ONZ stwierdził, że Niemcy wdrożyły na Ukrainie własny program wojskowo-biologiczny, w ramach którego Ukraina zobowiązała się dostarczać im „próbki krwi słowiańskiej" z różnych regionów Ukrainy.

Moskiewskiego Gienadija zaniepokoiło, że teoretycznie można stworzyć broń biologiczna, która może atakować "różne grupy etniczne".

Gdyby ktoś chciał się zapoznać z oryginałem, to służę. To link do oficjalnej strony moskiewskiego MSZ:

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1807445/

Nie wierzę w żadne moskiewskie słowo. Więc kiedy jakiś moskiewski powie, że ziemia jest okrągła, to zapiszę się chyba do płaskoziemców....

Igor Hrywna