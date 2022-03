Zysk grupy PZU w 2021 r. najwyższy od 12 lat

Zysk grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 r. wyniósł 3 mld 336 mln zł wobec 1 mld 912 mln zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 74, 5 proc. - poinformowała w czwartek spółka w sprawozdaniu. To najwyższy wynik od 12 lat - dodano.

"W 2021 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3 336 mln zł wobec 1 912 mln zł w 2020 roku (wzrost o 74,5 proc.)" - napisano w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku. W informacji prasowej przekazano, że to najwyższy wynik od 12 lat.

W roku 2021 Grupa PZU zwiększyła też przypis składki brutto do 25,1 mld zł - najwyższej wartości w swojej historii.

"Mamy za sobą bardzo dobry rok dynamicznego rozwoju. Wypracowaliśmy zysk netto najwyższy od czasu debiutu PZU SA na warszawskiej giełdzie w 2010 r. Jest on o trzy czwarte wyższy niż rok wcześniej” - poinformowała, cytowana w informacji prasowej, prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Dodała, że w czwartym kwartale zysk przekroczył 900 mln zł, a uśredniony kwartalny wynik w 2021 r. był wyższy o 26 proc. od średniej z ostatnich 5 lat. "Zwrot na kapitale osiągnięty zarówno w ostatnim kwartale, jak i w całym 2021 r. przekroczył nasze cele strategiczne" - podkreśliła prezes PZU.

Spółka poinformowała, że przypis składki brutto zwiększył się do 25,1 mld zł, rosnąc o 5,1 proc. r/r. ROE w ub.r. było na poziomie 18,6 proc. - 1,2 p.p. powyżej celu strategicznego i 7,7 p.p. powyżej poziomu z roku 2020.

"Historycznie wysoka była również sprzedaż ubezpieczeń w samym IV kw. 2021 r., która wyniosła 6,8 mld zł (+3,9 proc. r/r). Od czasu wejścia PZU na GPW ubezpieczyciel zwiększył roczną wartość sprzedaży ubezpieczeń o ponad 10 mld zł" - przekazano.

Jak wskazano, "wsparciem dobrych rezultatów osiągniętych z działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej była rosnąca kontrybucja działalności bankowej do wyniku netto Grupy PZU". "Wyniosła ona 604 mln zł wobec 1,2 mld zł straty (łącznie z odpisami utraty wartości firmy Alior Bank i Bank Pekao) w roku 2020 r. - poinformowano. Stało się to m.in. dzięki poprawie perspektyw działalności kredytowej i pozytywnym efektom budowania synergii między filarami ubezpieczeniowym i bankowym w Grupie PZU.

"Jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne turbulencje na rynku. Mamy zdywersyfikowany i bezpieczny portfel inwestycji, niską ekspozycję na akcje, zamkniętą pozycję walutową. Duże bezpieczeństwo prowadzonej działalności, potencjał kapitałowy i wypracowany w minionym roku wysoki wynik tworzą solidną bazę do kontynuacji wypłaty dywidend" - zapewniła Kozłowska-Chyła. Przypomniała, że w 2021 r. do akcjonariuszy PZU trafiły z tytułu dywidendy ponad 3 mld zł, co było najwyższą wartością wypłaconą wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Spółka przekazała, że składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w IV kw. wyniosła 4,1 mld zł, rosnąc o 6,3 proc. rok do roku. W całym roku 2021 zwiększyła się o 7,1 proc. - do 14,09 mld zł. Mocne wzrosty nastąpiły zwłaszcza w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych: w segmencie ubezpieczeń masowych o 15,1 proc.(z 3,48 mld zł w 2020 r. do 4,01 mld zł w 2021 r.) oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych o 13,6 proc. (z 1,62 mld zł w 2020 r. do 1,84 mld zł w 2021 r.).

"Pomimo utrzymującego się negatywnego wpływu skutków pandemii, składka w ubezpieczeniach na życie pozostała w 2021 r. stabilna (ponad 7 mld zł w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz 1,75 mld zł w ubezpieczeniach indywidualnych). W IV kw. 2021 roku decydujący wpływ na zmniejszenie się szkodowości w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. miał spadek liczby zgonów (-12,2 p.p.)" - przekazano.

Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU wyniosła w 2021 r. ponad 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 75,6 proc. r/r. W tym sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Banku Pekao i Alior Banku osiągnęła poziom ponad 720 mln zł, a ochronnych ubezpieczeń na życie ponad 270 mln zł. Suma kredytów i depozytów pozyskanych dla Banku Pekao przez PZU przekroczyła na koniec grudnia ub.r. 939 mln zł. We współpracy ze wszystkimi bankami największy polski ubezpieczyciel pozyskał w 2021 r. ponad 1,9 mld zł składki (+21,6 proc. r/r). PZU sukcesywnie rozwija też partnerstwa strategiczne, m.in. z dostawcami energii, platformami e-commerce, usługodawcami internetowymi, przewoźnikami, otwierając nowe kanały sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i docierając do nowych grup klientów.

Grupa PZU przypomniała, że prowadzi działalność na Ukrainie od roku 2005 poprzez grupę PZU Ukraina, którą tworzą spółka ubezpieczeń majątkowych PZU Ukraina, spółka PZU Ukraina ubezpieczenia na życie oraz spółka assistance. W 2021 składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły 1,3 proc. całego przypisu składki Grupy PZU. Spółki zależne na Ukrainie w chwili wybuchu wojny zatrudniały ok. 800 osób i miały 103 placówki.

