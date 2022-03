Ruszyła przebudowa stacji, dworzec czeka

Kolejarze oficjalnie ogłosili rozpoczęcie przebudowy stacji Olsztyn Główny. To jedna z dwóch wielkich inwestycji kolejowych w stolicy regionu, bo oprócz modernizacji torów i peronów ma tez zostać wybudowany nowy dworzec.

Nowy peron za pół roku

— Jesteśmy na placu budowy, ale za pół roku spotkamy się już na nowym peronie — mówił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podczas konferencji na peronie czwartym olsztyńskiej stacji.

— Oczekiwana od lat modernizacja stacji Olsztyn Główny staje się faktem. Co ważne, powstanie przejście podziemne łączące dworzec z Zatorzem. To będzie całkiem nowy tunel, który będzie biegł nowym, równoległym śladem, w odległości ok. 20 metrów od obecnego przejścia. Przejście podziemne będzie miało ok. 140 metrów długości, a więc o 100 metrów więcej niż obecne. Z każdego peronu do przejścia będą prowadzić ruchome schody. Zostaną zamontowane też windy.

— Mam nadzieję, że prezydent miasta Olsztyn wybuduje parking po stronie Zientary-Malewskiej, żeby to wszystko służyło mieszkańcom — dodał prezes Merchel.

Na peronach pozostaną zabytkowe wiaty. Zostaną poddane renowacji i lekko obrócone, nie będą prostopadle do osi peronu, ale pod lekkim kątem. Chodzi tu o zachowanie oryginalnego rozstawu wiaty.

Pytanie o kolej aglomeracyjną



— Te ogromne nakłady, które są ponoszone, bo tylko ta inwestycja, budowa stacji wraz z dworcem, to ponad 500 milionów złotych, muszą być wykorzystane — dodał obecny na konferencji Jerzy Szmit, prezes olsztyńskiego okręgu PiS. — Oczekujemy od marszałka i prezydenta Olsztyna podjęcia rozmów w sprawie powołania kolei aglomeracyjnej, czyli połączeń kolejowych Olsztyna z okolicznymi miejscowościami.

Obecnie na stacji trwają prace rozbiórkowe torów, za chwilę wykonawca zacznie rozbierać tory przy 4 peronie i zacznie przebudowę samego peronu. Przebudowa stacji odbywa się „pod ruchem”, cały czas kursują pociągi, co oczywiście nie pomaga w prowadzeniu robót. Dlatego te są wykonywane etapami. Najpierw zostanie przebudowany peron czwarty, potem trzeci i tak dalej. Przebudowa stacji ma zakończyć się w maju 2024 roku.

Zmiany i obawy

— Budowa jest dosyć trudna, skomplikowana — przyznał Konrad Tuliński, wiceprezes spółki Torpol, która modernizuje stację Olsztyn Główny. — Ale myślę, że mimo różnych przeciwności, jakie występują na każdej budowie, jednak im sprostamy i zadanie zostanie zrealizowane w terminie. Sytuacja jest jednak niezwyczajna, ale mam nadzieję, że wszystko uda się zrobić terminowo — dodał Konrad Tuliński.

Obawy te są uzasadnione, bo wojna w Ukrainie oraz sankcje, które Unia Europejska nałożyła na Rosję i Białoruś, działają w obie strony. Wiele polskich firm budowlanych sprowadzało kruszywo z Białorusi, o ile można je zastąpić kruszywem rodzimym, czy z Norwegii, to gorzej już ze stalą, której brakuje, a jej ceny poszły mocno w górę. Wprawdzie umowy, które zawierają spółki kolejowe, zawierają tzw. klauzulę waloryzacyjną, ale czy jej poziom wystarczy, trudno dziś przewidzieć.

Jak dodał wiceprezes Torpolu, większość materiałów na olsztyńską inwestycję spółka ma już zabezpieczone, np. szyny.

Poznański Torpol ma również zbudować nowy dworzec w stolicy Warmii i Mazur. Ma być gotowy już w czerwcu przyszłego roku. Wprawdzie wykonawca przejął już plac budowy, ale na razie wskazuje na to tylko płot, który stanął wokół budynku. Cały czas dworzec jest czynny, kręcą się podróżni, a teraz jest tu nawet punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy.



Tymczasowy stanie w 45 dni

Dworzec miał zostać zamknięty z chwilą, kiedy powstanie dworzec tymczasowy. I miał być to kwestia tygodni. Jak mówili kolejarze na podpisaniu umowy z wykonawcą, czyli pod koniec stycznia, dworzec tymczasowy stanie w ciągu 45 dni. Dworzec (modułowo-kontenerowy) ma znajdować się między obecnym budynkiem dworca a budynkiem Poczty Polskiej. Będą tam cztery kasy biletowe, poczekalnia i toalety. Dziś próżno go tam wypatrywać. Kiedy będzie gotowy?

— Musimy najpierw wykonać odwodnienie deszczowe — powiedział wiceprezes Tuliński. — Sądzę, że w ciągu półtora miesiąca dworzec stanie. Wtedy zostanie zamknięty stary dworzec.

Problem z wodą

Na razie w związku z tym, że zaczyna się budowa dworca, to od 1 marca została odcięta woda do budynku dworca autobusowego. Dlatego poczekalnia dworca PKS jest zamknięta, a niebawem też pewnie zostanie zamknięty plac manewrowy. Nie ma wody w hydrantach, więc ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwa eksploatacja dworca. Jeśli ten ma dalej funkcjonować, mają tu przyjeżdżać autobusy i busy, to właściciel nieruchomości, czyli spółka Retail Provider musi wykonać przyłącze wodne. Spółka chce to zrobić, ale trzeba na to trochę czasu.



— Wielokrotnie rozmawiałem w tej sprawie z PKP S.A., żeby odkręcili nam wodę chociaż do otwarcia dworca tymczasowego, żeby wykazali dobrą wolę. Chodziło o czas na wykonanie przyłącza przez Retail Provider — mówi Czesław Zaręba, prezes spółki Olsztyński Bus, która dzierżawi od Retail Provider dworzec autobusowy. — Niestety, nie zgodzili się. Rozumiem, gdyby trwała już już budowa, woda byłaby odcięta też w części dworca PKP, ale tam jest woda, wszystko działa. Czy to jakaś złośliwość z ich strony, nie wiem, ale tak to wygląda. Szkoda tylko ludzi, którzy korzystają z dworca.

Wystąpili o wyznaczenie przystanku

Między sąsiadami, czyli spółką Retail Provider, która chce wybudować kompleks usługowo-handlowy wraz z funkcją dworca autobusowego o nazwie Synergia, a PKP S.A. już od dawna iskrzy. Retaill Provider uważa, że wybudowanie dworca PKP w zaproponowanym kształcie uniemożliwi połączenie dworca kolejowego i autobusowego oraz Zatorza z Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym.

Olsztyński Bus licząc się z tym, że dworzec autobusowy może zostać zamknięty, wystąpił do prezydenta Olsztyna o wyznaczenie przystanku gdzieś w okolicy dworca, gdzie mogłyby stawać autobusy dalekobieżne.