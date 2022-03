Słoneczna farma Orlenu powstaje w Wielbarku

Docelowa moc zainstalowana całej farmy to 62 MW, posadowione na ok. 119 ha. PV Wielbark jest jedną z największych powstających obecnie w Polsce farm fotowoltaicznych.

Trwają zaawansowane prace nad ostatnim etapem budowy farmy fotowoltaicznej PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie). Do tej pory w ramach procesu akwizycyjnego Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN nabyła 12 MW mocy zainstalowanej w dwóch instalacjach wybudowanych na terenie liczącym ok. 27 ha. Spółka z wyprzedzeniem nabyła też grunty pod kolejne instalacje o mocy 48 MW, które planuje pozyskać do połowy 2023 roku. Docelowa moc zainstalowana całej farmy to 62 MW, posadowione na ok. 119 ha.

Aktualnie trwa realizacja ostatniego etapu budowy. Z zaplanowanych w jego ramach instalacji o łącznej mocy 48 MW, w pełni zrealizowane jest już 13 MW. Pod kolejne 23 MW przygotowane zostały kompletne konstrukcje nośne, na których zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Do końca zbliża się też palowanie pod pozostałe 12 MW instalacji.

Oprócz budowanych obecnie 48 MW w 2023 roku Energa OZE nabędzie jeszcze instalacje o mocy 2 MW.

Docelowa moc zainstalowana całej farmy to 62 MW, posadowione na ok. 119 ha. PV Wielbark jest jedną z największych powstających obecnie w Polsce farm fotowoltaicznych. Jej budowa wymagała pozyskania 56 pozwoleń na budowę, a do jej realizacji niezbędne jest użycie 2,5 tys. ton stali. Na inwestycję złoży się łącznie ok. 140 tys. paneli fotowoltaicznych, z których większość posiada moc jednostkową rzędu 445-530 W, obsługiwanych przez 337 inwerterów (falowników). Potencjalna roczna produkcja farmy fotowoltaicznej PV Wielbark szacowana jest na ok. 62 GWh – taki wolumen może zasilić ok. 31 tys. gospodarstw domowych. Z 62 MW docelowej mocy zainstalowanej 54 MW posiadają wsparcie w ramach aukcji OZE.

Więcej mocy ze słońca

Po zakończeniu akwizycji PV Wielbark i innych realizowanych obecnie inwestycji, Energa OZE dysponować będzie 92,5 MW mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych (dla porównania obecnie, z uwzględnieniem zakupionych w ubiegłym roku instalacji, potencjał ten wynosi ok. 17,4 MW). Przełoży się to na łączną roczną produkcję z aktywów fotowoltaicznych wynoszącą ok. 92 GWh energii elektrycznej – dość, aby zasilić przeszło 46 tys. gospodarstw domowych.

Rozwój fotowoltaiki to jeden z elementów realizacji Strategii ORLEN2030, zakładającej wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych Grupy ORLEN do ponad 2,5 GW do 2030 roku.

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.