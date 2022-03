Obwodnica kredą malowana

Nikt nie ma złudzeń, że projektantów północnej obwodnicy Olsztyna czeka arcytrudne zadanie. Za nami pierwsze spotkanie informacyjne poświęcone studium korytarzowemu obwodnicy Olsztyna i Dywit. Choć było w trybie on-line, to wzięło w nim udział ponad pięćset osób. Tylko w Urzędzie Gminy w Dywitach zebrała się ponad setka mieszkańców, a w świetlicy w Wójtowie było kilkadziesiąt osób.

Wschód czy zachód?

— Jesteśmy na etapie wyboru korytarza — podkreślał na spotkaniu Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwracając uwagę, że jest to wstępny etap prac, a opinie mieszkańców przybliżą tylko wybór najkorzystniejszego korytarza i wariantu.

A więc na razie jedynie wybieramy korytarz, a nie konkretne warianty, bo szczegółowe analizy dotyczące precyzyjnego przebiegu inwestycji czy jej wpływu na środowisko będą przeprowadzane w późniejszych czasie. Jednak każdy zdaje sobie sprawę, że to decydujący moment w procesie inwestycyjnym, bo zależności od tego, który korytarz zostanie wybrany, to jednym spadnie kamień z serca, a drugich mocno przygniecie.

I każdy argument jest dobry, nawet ten militarny, który podniósł jeden z uczestników spotkania, że wobec wydarzeń na Ukrainie ze względów bezpieczeństwa lepszy byłby korytarz zachodni. Bo niby dalej od Ukrainy, to prawda, ale równie blisko zresztą tak, jak w przypadku korytarza wschodniego, do obwodu kaliningradzkiego.

Im bliżej Olsztyna, tym większy ruch

Projektanci przedstawili w obu korytarzach 14 wariantów zarówno obwodnicy Olsztyna, jak i Dywit. We wschodnim korytarzu zaprojektowano pięć wariantów obwodnicy Olsztyna i cztery warianty obwodnicy Dywit. Natomiast w korytarzu zachodnim są trzy warianty obwodnicy Olsztyna i dwa warianty obwodnicy Dywit. Z analiz projektantów na podstawie prognoz natężenia ruchu do 2051 roku wynika, że im bliżej obwodnica biegnie Olsztyna, tym większy przejmie ruch.

Obwodnica Olsztyna ma mieć klasę drogi głównej przyspieszonej, czyli tylko jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Co, jak tłumaczyli inżynierowie wynika z pomiarów ruchu i jego prognoz do 2051 roku. Prędkość miarodajna ma wynosić 100 km/h poza terenem zabudowanym. W podobnym standardzie ma być obwodnica Dywit, z tym że tu prędkość miarodajna poza obszarem zabudowanym ma wynosić 90 km/h.

Co na te plany samorządy?

Gmina Dywity podtrzymała swoje stanowisko, co do wyboru korytarza zachodniego. Zdaniem prezydenta Olsztyna, nim zaczniemy dyskutować o wyborze korytarza trzeba rozstrzygnąć inną kwestię, a jest nią podniesienie klasy obwodnicy Olsztyna do kasy S, czyli drogi ekspresowej.

Dlaczego? Po pierwsze ruch rośnie, trzeba myśleć o bezpieczeństwie podróżujących, ale też pieniądzach. Jeśli obwodnica byłaby w klasie drogi głównej przyspieszonej, to zgodnie z przepisami miasto musiałoby ponieść koszty budowy drogi w swoich granicach administracyjnych.

— Dzisiaj nie ma źródła finansowanie zewnętrznego, z którego moglibyśmy skorzystać, żeby takie środki dotacyjne pozyskać — stwierdził prezydent Piotr Grzymowicz.

Według biorącego udział w spotkaniu Jerzego Szmita, byłego wiceministra infrastruktury i szefa olsztyńskiego okręgu PiS lepszy byłby korytarz wschodni, także z punktu widzenia interesów gminy Dywity i jej mieszkańców, którzy będą mogli wtedy łatwiej dotrzeć od Olsztyna, jak też części przemysłowej Olsztyna. Bo dzięki obwodnicy ruch ciężki z tej części miasta zostałby wyprowadzony na obwodnicę.

— Obwodnica ma przenosić ruchów z kierunku północ-południe i taki jest sens budowania obwodnicy, pomijając już czy będzie jednojezdniowa czy dwujezdniowa — stwierdził Jerzy Szmit. — Podejmując decyzje tak istotne, tak kosztowne nie może być to wyłącznie subiektywny punkt widzenia jednej czy grupy osób. Oczywiście przy poszanowaniu ich praw, ich interesów, to musi być interes nasz wspólny.