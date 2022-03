Rosjanie przestańcie strzelać do dzieci

Manifestację zorganizowały kluby "Gazety Polskiej". Na czele marszu niesiono niebiesko-żółty baner z napisem "Russians stop killing kids" (Rosjanie przestańcie mordować dzieci). W czasie marszu skandowano między innymi: "Kijów, Warszawa - wspólna sprawa". Wziął w nim udział między innymi premier Mateusz Morawiecki.

Przed ambasadą Ukrainy głos zabrała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. — Jestem tu nie jako marszałek polskiego Sejmu, ale jako kobieta, Polka, matka i babcia. My Polacy najlepiej wiemy, jakie znaczenie mają takie manifestacje jak ta dzisiejsza — powiedziała. — Żeby wiedzieć, że nie jest się samemu, że nie jest się samotnym. Ukraina walcząca musi wiedzieć, że nie jest sama, że jesteśmy z nią. Dziś Polska jest sercem Europy. Pokazujemy, na czym polega prawdziwa solidarność. Jesteśmy przy Ukraińcach i wierzymy, że Ukraina zwycięży.

I dodała: — Gdybym mogła Putinowi coś powiedzieć, to powiedziałabym: panie Putin, jest pan nie tylko zbrodniarzem, jest pan wielkim tchórzem.

— Drodzy rodacy Ukraińcy i drodzy przyjaciele Polacy. Dziękujemy, że tak licznie przychodzicie na demonstracje wsparcia dla Ukrainy — powiedział Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce.

— Drodzy rodacy, ja rozumiem, że jest ciężko wyjechać z Ukrainy i pozostawić tam wszystko, co jest dorobkiem waszego życia. Ale musimy być twardzi, dlatego, żeby po pierwsze dodać ducha i wiary w zwycięstwo naszym wojskowym, waszym bliskim, którzy są w obronie terytorialnej i bohatersko bronią naszej ziemi i służą przykładem dla całego świata na ile jest mocna, twarda i niezwyciężona jest ukraińska armia i na ile jest dojrzałe społeczeństwo ukraińskie i Ukraina, która zasługuje na to, by być członkiem Unii Europejskiej i NATO. Jestem przekonany, że tak będzie i że nie będzie granic między nami i że niedługo wrócicie do domów.

W manifestacji wzięła udział znana ukraińska piosenkarka Tina Karol. Jej śpiewu możecie posłuchać poniżej: