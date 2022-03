Śmierć dziennikarza NYT na Ukrainie

Kijowska policja i The Guardian twierdzą, że dziennikarz Brent Renaud z The New York Times został zabity przez wojska rosyjskie w pobliżu stolicy Ukrainy. Podobno został postrzelony podczas wymiany ognia. Inny pracownik został ranny i przewieziony do szpitala.

Informacje potwierdza szef policji na obwód kijowski Andrew Nebytov.