Obywatele Ukrainy będą tak samo traktowani jak obywatele Polski

W projektowanej specustawie o pomocy dla obywateli Ukrainy przygotowano szereg rozwiązań dotyczących dzieci - poinformowała w poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg. Jak dodała, pierwszym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy będzie jednorazowa wypłata 300 zł.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej przypomniała o dotychczasowych działaniach rządu związanych ze wsparciem uchodźców z Ukrainy. Poinformowała, że w niedzielę rozmawiała ze swoją odpowiedniczką z Ukrainy o ewakuacji dzieci z domów dziecka.

Minister Maląg wskazała, że w Stalowej Woli powstał ośrodek recepcyjny, do którego docierają wszystkie grupy dzieci z Ukrainy. Podkreśliła, że specustawa dotycząca pomocy uchodźcom zawiera wiele ważnych rozwiązań, które pozwolą prawnie uregulować ich pobyt.

Dodatkowo - jak dodała - "ustawa daje legalny pobyt i dostęp do pracy obywatelom Ukrainy w Polsce". "Nasz rynek pracy jest otwarty. Mamy niskie bezrobocie (...). Jest chłonność, żeby obywatele z Ukrainy znaleźli pracę" - powiedziała Maląg.

Przekazała, że w specustawie znalazły się przepisy dotyczące rejestracji pracowników z Ukrainy. "Pracodawca w ciągu 7 dni od zatrudnienia osoby będzie miał obowiązek zgłoszenia poprzez kanały elektroniczne praca.gov.pl, że daną osobę zatrudnił" - powiedziała.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej akcentowała, że z Ukrainy do Polski przybywają głównie kobiety z dziećmi, zarówno biologicznymi, jak i powierzonymi im pod opiekę.

Dlatego, jak mówiła, wypracowano przepis dotyczący tzw. opiekuna tymczasowego, "aby jak najszybciej uregulować sytuację prawną dzieci, aby opiekunowie mogli występować w sprawach dotyczących edukacji, zdrowia czy świadczeń".

"Patrząc na to, że to kobiety przede wszystkim przybyły do Polski, wprowadzamy pewne zmiany, jeśli chodzi o rozwiązania związane z opieką nad dziećmi do lat trzech" – przekazała szefowa MRiPS. "Te kobiety będą mogły podejmować i zakładać domy opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli dziennego opiekuna; prawo polskie będzie to dopuszczało" – poinformowała.

Dodała, że "aby zorganizować opiekę dla dzieci do lat trzech, samorządy będą mogły podejmować decyzję o tworzeniu dodatkowych miejsc wsparcia opieki żłobkowej, z której dzieci z Ukrainy mogły korzystać".

Minister wyliczała, że kolejnym obszarem wsparcia jest piecza zastępcza. "Zależy nam na tym, by dzieci z domów dziecka, sierocińców nie były rozdzielane; żeby trafiały grupami, jakimi przybyły do Polski" – zaznaczyła.

"Dlatego wprowadzamy pewne udogodnienia, jeśli chodzi o pieczę zastępczą, że wojewodowie będą mogli wyrażać zgodę na to, by samorządy mogły tworzyć dodatkowe miejsca dla pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka, a także opieki instytucjonalnej, choć my w Polsce preferujemy, by opieka była rodzinna” – mówiła Maląg.

Podkreśliła, że obywatele Ukrainy będą tak samo traktowani jak obywatele Polski. "Wiele osób, które przekraczają naszą granicę, potrzebuje takiego pierwszego wsparcia. I takim pierwszym wsparciem będzie możliwość, po odpowiednim zarejestrowaniu się, sięgnięcia po jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych" – wyjaśniła Maląg.

Powiedziała, że w cały proces wsparcia obywateli Ukrainy zaangażowani są "ludzie dobrej woli". Dodała, że w pomoc włączają się także organizacje pozarządowe.

Minister przekazała, że obywatele Ukrainy skorzystać będą mogli ze wsparcia w przebranżowieniu się.

"Już dwa tygodnie temu ogłosiliśmy program, który będzie pozwalał, aby obywatele Ukrainy mogli korzystać ze wsparcia w przebranżowieniu się. To jest program +Razem Możemy Więcej+ z budżetem 40 mln zł. Jest to wsparcie, które dostaną polskie instytucje, aby mogły przede wszystkim przyczynić się do włączenia obywateli Ukrainy na rynek pracy" – zaznaczyła Maląg.

Minister pytana o pomoc od rządu polskiego dla dzieci z Ukrainy odpowiedziała, że zarówno obywatele Ukrainy, jak i ich dzieci będą mieli dostęp do wszystkich świadczeń rodzinnych obowiązujących w Polsce, a także do wsparcia pomocy społecznej, jeżeli takie wsparcie będzie potrzebne.

Maląg podkreśliła, że przekroczenie granicy od 24 lutego br. umożliwia legalny pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z dostępem do pracy. "Dostęp do pracy według obowiązujących przepisów daje dostęp do wszystkich świadczeń" - wyjaśniła.

"Oczywiście wsparcie będzie adekwatne do tego jak osoby będą składały wnioski i czy będą zarejestrowane. Taka jest procedura. Ale przede wszystkim pierwsza jest praca. Nasz polski rynek jest rynkiem otwartym" - podsumowała.(PAP)