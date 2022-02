Kolejki przed bankomatami i stacjami paliw w Olsztynie

Inwazja Rosji na Ukrainę bezpośrednio przyczyniła się do utworzenia ogromnych kolejek na stacjach benzynowych i przy bankomatach. Polacy masowo wypłacają gotówkę i tankują samochody, przez co tworzy się chwilowy deficyt środków. Punkty sprzedaży nie są po prostu gotowe na sprzedaże dużej ilości paliwa a bankomaty nie są w stanie wydawać tyle gotówki. Uspokajamy: nie ma powodów do paniki, nie zabraknie ani gotówki ani paliwa.

— Zbyt duża ilość wypłat spowodowała chwilowe utrudnienia w dostępie do gotówki. Nie ma potrzeby panikować, gotówki nie zabraknie — powiedziała nam jedna z pracownic banku.

Kolejki przed stacjami paliw zostały spowodowane fake newsem, który wczoraj pojawił się w mediach społecznościowych. Plotki głosiły, że z powodu inwazji Rosji na Ukrainę w Polsce może zabraknąć paliwa, a nawet jeśli będzie dostępne, to jego ceny mogą być dużo wyższe. Wielu Polaków ruszyło na stację zatankować swoje samochody, cześć z nich wlewała paliwo również do zapasowych zbiorników i kanistrów.

— W związku ze wzrostem sprzedaży na naszych stacjach informujemy, że dostawy paliw są w pełni zabezpieczone i wszyscy nasi klienci będą obsłużeni. Dotyczy to rynku hurtowego i detalicznego. Apelujemy również o dokładne weryfikowanie źródeł informacji dotyczących dostępności paliw — napisał na Twitterze.

Oblężenie stacji paliw wykorzystali mniejsi sprzedawcy, którzy podnieśli swoje ceny nawet do... 8 zł za litr. W Polsce niektóre stacje sprzedawały paliwo nawet za 10 zł za litr. PKN Orlen obiecał wyciągnąć konsekwencje wobec nieuczciwych sprzedawców.

— Rozwiązujemy natychmiastowo umowy z 9 stacjami sztucznie zawyżającymi ceny. W drodze są wypowiedzenia dla właściciela 8 stacji kupujących nasze paliwa i 1 stacji korzystającej z naszego logo. Będziemy weryfikować wszystkie sygnały dot.manipulacji cenami i bezwzględnie je zwalczać — poinformował prezes Obajtek.

Obecnie sytuacja na stacjach paliw w Olsztynie nieco się poprawiła, kolejki składają się maksymalnie z kilku samochodów. Bankomaty również nie są oblegane, zupełnie inaczej jest jednak w regionie. W kolejce przed bankomatem w Nowym Mieście Lubawskim trzeba było dziś postać przynajmniej pół godziny, podobnie w Bartoszycach.

