Garii Kasparow mówi, jakie działania należy podjąć przeciwko Rosji

Szachowy arcymistrz nawołuje: Natychmiast pomóżcie militarnie Ukrainie. Doprowadźcie do bankructwa wojenną maszynę Putina. Zamroźcie finansowo Rosję!

Mistrz świata w szachach Garii Kasparow po zakończeniu kariery sportowej zajął się m. in. ochroną praw człowieka. W 2013 r. otrzymał nagrodę Obrońca Praw Człowieka. Rok później po ataku Rosji na Ukrainę i zaborze Krymu, porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera.

Teraz, po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę, na twitterze Kasparow przypomina tamtą sytuację. "Po latach moich ostrzeżeń, które były ignorowane, przez cały dzień słyszę: Garry, miałeś rację. Przestańcie mi to teraz powtarzać i w końcu mnie posłuchajcie, co powinniście zrobić".

Kasparow w swoich wpisał podkreśla, że prezydent Rosji nie po raz pierwszy łamie międzynarodowe prawo i ustalenia. Jego ruchy ws. Ukrainy nie odbiegają zaś znacząco od tego, co robił on na przestrzeni lat we własnym kraju, "przekształcając Rosję w państwo policyjne, mordując i tocząc wojny".

Były mistrz świata przypomina też Barackowi Obamie i administracji amerykańskiej, iż ta "podarowała Putinowi politykę resetu", a przywódcom UE zarzuca tchórzostwo: "Macron, żałosny naiwniak i posłaniec. Merkel z jej 'oddzielaniem biznesu od polityki'. Lista nie ma końca. Rządzą światem, ale nie mają grama odwagi" - napisał Kasparow.

Zaleca tez natychmiastowe działania, wśród których na plan pierwszy wysuwa:

- pomoc militarną dla Ukrainy

- doprowadzenie do bankructwa machinę wojenną Putina

- wyrzucenie Rosji ze wszystkich międzynarodowych instytucji;

- odwołanie wszystkich ambasadorów z Rosji.

- zastąpienie rosyjskich surowców energetycznych przez zwiększony import z innych krajów