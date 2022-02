Setki mieszkańców Olsztyna na antywojennej manifestacji potępiającej inwazję Rosji na Ukrainę [ZDJĘCIA, VIDEO]

Solidarni z Ukrainą — pod takim hasłem odbyła się organizowana przez wicemarszałka Mirona Sycza manifestacja. Pod olsztyński ratusz przyjechały setki osób, zarówno z miasta, jak i z całego regionu. Na wietrze powiewały zarówno ukraińskie, polskie jak i europejskie flagi. Cel zebranych osób był jeden: pokazać swoją dezaprobatę wobec inwazji Rosji na terytorium Ukrainy.

Na manifestację przyszło wielu mieszkańców Olsztyna, zarówno Polaków, Ukraińców, Rosjan jak i Białorusinów. Każdy z zebranych potępiał decyzję o ataku. Rozmawiając z obywatelami państw, których przywódcy podjęli decyzję o ataku w odpowiedzi dostaliśmy tylko bezradnie rozłożone dłonie i krótkie, lecz wymowne "co my możemy?".

— Region Warmii i Mazur zawsze reagował natychmiastowo jak coś złego działo się na Ukrainie. To my pierwsi udzielaliśmy pomocy finansowej i sprzętowej podczas rewolucji w 2014 roku — mówił wicemarszałek Miron Sycz, organizator manifestacji — To my staraliśmy się pokazywać wielką jedność z Ukrainą. Społeczeństwo Warmii i Mazur ze stolicą w Olsztynie nie jest obojętne na to co się dzieje w świecie, a tym bardziej jeśli dzieje się krzywda — podsumował wicemarszałek Sycz.

Na protest przyjechali mieszkańcy całego regionu, między innymi uczniowie, rodzice i nauczyciele SP8 w Bartoszycach.

— Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr8 z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach przyjechali tutaj. Planowaliśmy ten przyjazd jeszcze kilka dni temu, jednak nie spodziewaliśmy się, że okoliczności będą tak tragiczne. Właśnie dziś rano dowiedzieliśmy się o tej strasznej agresji Rosji na Ukrainę. W naszej szkole uczy się około 110 uczniów, z czego 18 z nich to obywatele Ukrainy. Z nami przyjechali najstarsi, czyli 7-8 klasa — mówi Lubomira Tchórz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach — Bardzo przeżywamy te straszne wydarzenia, nie dochodzi do nas, że w XXI wieku w pokojowym państwie może dojść do takiej tragedii. Nasi uczniowie bardzo to przeżywają, w kraju zostali ich dziadkowie i krewni. Dziś na lekcjach języka ukraińskiego namalowaliśmy plakaty i banery, spakowaliśmy się do autokaru i jesteśmy tutaj — podsumowuje dyrektorka.

Na manifestację przyszedł również prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, który wyraził swoje pełne wsparcie dla mieszkańców Ukrainy.

— Ukraina krwawi a partnerski Łuck jest bombardowany! Agresywna Rosja Putina porzuciła dialog na rzecz wojny. Jako społeczność Olsztyna nie godzimy się na brutalne łamanie praw suwerennej Ukrainy do samostanowienia i decydowania o swoim losie, dlatego będziemy wspierać naszych ukraińskich przyjaciół, w każdej możliwej formie. Niepodległość Ukrainy to także gwarancja naszej niepodległości — mówił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Manifestacja zakończyła się okrzykami "solidarność z Ukrainą", "Ukraina bez Putina" i odśpiewaniem hymnu Ukrainy i Polski.

Karol Grosz