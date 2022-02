Na warszawskiej Giełdzie indeks WIG20 spadł o 11,57 proc.

Mocne spadki widać także na giełdach w Zachodniej Europie. Największe spadki jednak odnotowała giełda w Moskwie. Tamtejszy indeks, MOEX, ok. 12.45 notował spadek o ponad 33 proc.

Polska giełda traci po napaści Rosji na Ukrainę. W czwartek około godz. 12.45 indeks WIG20 spadał o 11,57 proc.

Napaść Rosji na Ukrainę mocno odbija się na polskiej giełdzie. W czwartek ok. godz. 12.45 główny indeks warszawskiej giełdy, WIG20, spadał o 11,57 proc., do 1 802,98 pkt.

Mocne spadki widać także na giełdach w Zachodniej Europie. DAX - główny indeks niemieckiej giełdy - ok. 12.45 spadał o 4,76 proc., indeks giełdy paryskiej, CAC40, notował spadek o 4,72 proc. Hiszpański IBEX35 spadał o ponad 4 proc., a FTSE100, czyli główny indeks giełdy londyńskiej, był o 2,99 proc. na minusie.

Największe spadki jednak odnotowała giełda w Moskwie. Tamtejszy indeks, MOEX, ok. 12.45 notował spadek o ponad 33 proc.

Także waluty w Europie mocno ucierpiały. Euro ok. 12.45 kosztowało 4,644 zł, co oznacza osłabienie naszej waluty o 1,4 proc., dolar notowany był po 4,156 zł (amerykańska waluta umocniła się o 2,63 proc.), a frank szwajcarski – po 4,501 zł (frank umocnił się o blisko 2,1 proc.). Euro kosztowało 1,1173 dolara, co oznacza osłabienie wspólnej waluty o 1,2 proc.

Rosyjski rubel, po przejściowym osłabieniu, odrobił większość strat. Dolar ok. godz. 12.45 notowany był po 82,75 rubla, co oznacza, że wycena amerykańskiej waluty w rublach wzrosła o niespełna 2 proc. (PAP)