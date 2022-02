Radni Olsztyna podnieśli opłaty za odbiór śmieci. Zapłacimy więcej

Mieszkańcy Olsztyna zaczną płacić za śmieci w zależności od zużytej wody. Radni ustalili stawkę na 9,70 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody w danym miesiącu, Co ważne, ta stawka dotyczy tylko nieruchomości, które są zamieszkane. Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w danym lokalu będą dotyczyć inne stawki.

Stawka 9,70 zł za metr sześcienny będzie dotyczyć mieszkańców, którzy segregują śmieci. W przypadku wrzucania wszystkich odpadów do jednego kontenera kwota rośnie do 29,10 zł. Radni tym samym chcą zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci.

Radni Olsztyna przewidzieli również ulgi dla rodzin wielodzietnych i rodzin, które kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. W pierwszym przypadku posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na ulgę w wysokości 6 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego daną nieruchomość. Osoby kompostujące bioodpady zapłacą 50 gr za każdy metr sześcienny zużytej wody mniej.

Miasto celuje w oszustów

Uzależnienie wysokości opłaty za śmieci od zużytej wody jest wycelowane w oszustów, którzy nie płacą podatków, czym przyczyniają się do podwyżek dla uczciwych mieszkańców.

— Poprzedni system okazał się nietrafiony bo część mieszkańców się ukrywała. Wodę zużywa każdy więc ten system powinien być bardziej szczelny — zauważył radny Mirosław Gornowicz.

Nowa stawka, czyli 9,70 zł została wyliczona na zasadzie prostego rachunku. Koszt funkcjonowania systemu odbioru i składowania śmieci od początku kwietnia do końca grudnia 2022 roku wyliczono na niecałe 38,2 mln zł. Z danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie wynika, że w tym okresie koszt funkcjonowania systemu dla terenów zamieszkałych to niecałe 4 mln zł. Z podzielenia tych liczb przez siebie wyszło właśnie 9,70 zł, co od kwietnia będzie nową stawką za odbiór odpadów komunalnych w Olsztynie.

— Uważam, że powód podwyżki jest smutny, ale konieczny. W naszym budżecie przewidziano konkretną kwotę, która musi się bilansować. Nie mamy innych pieniędzy, żeby dopłacić do systemu. Chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy nawet teraz nie opłacają, zaczęli płacić podatki — mówił prezydent Piotr Grzymowicz.

Radni przegłosowali podwyżkę... ale ledwo.

Głosowanie nad ustaleniem nowych opłat za wywóz odpadów komunalnych w Olsztynie było jednym z najbardziej wyrównanych głosowań podczas ostatnich posiedzeń Rady Miasta. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw 11, natomiast radna Monika Rogińska-Stanulewicz nie zagłosowała z powodu problemów technicznych. Cały jej klub jednak głosował przeciw, więc można wnioskować, że gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, uchwała przeszłaby tylko jednym głosem.

Głosowanie zostało poprzedzone długą dyskusją, w której swoje wątpliwości zgłaszali głównie radni klubu PiS.

— Uważam, że te stawki są zawyżone Według odbiorców uzależnienie śmieci od wody jest niesprawiedliwe — mówił radny Krzysztof Narwojsz — Analizując własny rachunek zauważyłem, że średnie zużycie wody jest zaniżone. Proponowana podwyżka 15 proc jest wzięta z wysokiego pułapu, jako radny będę przeciwny. System jest niesprawiedliwy i obciąża uczciwych mieszkańców nieuczciwymi odbiorcami, po drugie podwyżka jest zbyt wysoka — stwierdził radny z klubu PiS, Krzysztof Narwojsz.

— Jeśli już decydujemy się na podwyżkę to oczekujemy jakości usługi. Wzrostu jakości jednak nie widzę, wystarczy chociażby spojrzeć na Stare Miasto — dodał jego klubowy kolega, Jarosław Babalski.

— Pan radny Narwojsz mówi, że system jest niesprawiedliwy. Chcę przypomnieć, że to poprzedni system okazał się nietrafiony bo część mieszkańców się ukrywała. Wodę zużywa każdy więc ten system powinien być bardziej szczelny — odpowiedział radny Mirosław Gornowicz — Podwyżka o której mówimy nie ma u źródła poprawy jakości tylko nadążenie za wzrostem kosztów. Następuje wzrost stawki o 15 proc. bo mniej więcej tyle rosną koszty funkcjonowania systemu. Zachowanie panów radnych przypomina mi zabawę z małym dzieckiem, które zakrywa oczy i mówi że go nie ma. Następnie dorośli udają, że szukają dziecka, mimo tego, że doskonale wiedzą gdzie się znajduje. Nie zniżajmy się do tego poziomu — podsumował radny Gornowicz.



Na sam koniec radny Mirosław Arczak zachęcił wszystkich mieszkańców do segregowania odpadów. Jego zdaniem takie działanie może uchronić mieszkańców przed kolejnymi podwyżkami.

—Przy bramie ZGOK-u płacimy 115 zł za tonę papieru, 155 za plastik a 150 zł za szkło. Odbiór odpadów zmieszanych kosztuje natomiast 630 zł za tonę! — mówił radny Mirosław Arczak — Jeśli kogoś nie przekonują argumenty ekologiczne to powinny przemówić ekonomiczne. Po co mamy płacić więcej, skoro możemy płacić mniej? Uważam, że segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego człowieka.

Ceny idą w górę

Podwyżka cen za wywóz odpadów jest wynikiem dwóch przetargów, które okazały się dużo droższe niż poprzednie.

— W ubiegłym roku gmina rozstrzygnęła dwa przetargi: pierwszy na odbiór odpadów, drugi natomiast na utrzymanie punktu składowania. Obydwa przetargi były znacznie droższe niż poprzednie usługi — mówi Ewa Łukasik-Błażejewicz, dyrektor wydziału środowiska — Za każdą tonę odpadów płacimy średnio o 100 proc. więcej. Na ceny operatorów miała głównie wpływ sytuacja ogólnopolska: wzrost cen gazu, prądu i paliwa. Ale również konieczność podnoszenie płacy minimalnej i zakup pojazdów ekologicznych, które wynikają z przepisów odpowiednich ustaw.

Karol Grosz