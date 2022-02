12 amerykańskich śmigłowców trafi z Grecji do Polski

AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec szturmowy USA, przeznaczony do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Podczas I wojny w Zatoce Perskiej w roku 1991 spora część sił pancernych Iraku została zniszczona przez ataki tych śmigłowców.

Reuters za źródłem w Pentagonie:

USA zdecydowały o przerzuceniu do Polski z Grecji 12 amerykańskich śmigłowców bojowych AH-64 Apache - poinformowała we wtorek wieczorem agencja Reutera.

Dodatkowo Stany Zjednoczone przerzucą do państw bałtyckich 20 śmigłowców AH-64 Apache z Niemiec oraz ok. 800 żołnierzy z Włoch. Osiem myśliwców F-35 trafi natomiast do kilku „lokalizacji operacyjnych” wzdłuż wschodniej flanki NATO.

Wysłanie dodatkowych amerykańskich sił i sprzętu wojskowego na Litwę, Łotwę i do Estonii oraz do innych miejsc w Europie zapowiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden.

Chcemy wysłać jednoznaczny sygnał, że Stany Zjednoczone razem z sojusznikami będą bronić każdego cala terytorium NATO i trzymać się zobowiązań, które podjęliśmy w ramach Sojuszu

— powiedział amerykański przywódca.

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził przekonanie, że wkroczenie rosyjskich wojsk do donbaskich „republik ludowych” jest tylko preludium do znacznie większego ataku na Ukrainę.

Samoloty F-35 są jedynymi dostępnymi obecnie na rynku produkowanymi seryjnie statkami powietrznymi posiadającymi właściwości „stealth”, które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe.

F-35 to samoloty wyróżniające się interoperacyjnością, a więc współpracujące także np. z systemem PATRIOT, który zakupiliśmy w 2018 roku, z samolotami F-16, czy czołgami Abrams, których pierwsze egzemplarze powinny już w tym roku dotrzeć do Polski.