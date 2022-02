Dobre Miasto jest w szoku. Nie żyją właściciele piekarni

W Dobrym Mieście nikt o niczym innym nie mówi, ale też tragedia, która dotknęła rodzinę miejscowych przedsiębiorców jest niewyobrażalna. Najpierw w Walentynki odebrała sobie życie 72-letnia pani Alicja, sześć dni później jej mąż pan Franciszek. Byli właścicielami popularnej piekarni w Dobrym Mieście.

I ludźmi bardzo znanymi w mieście za sprawą wielkiego serca, wsparcia, jakiego nigdy innym nie odmawiali. Pomagali, wspierali. Ich śmierć jest wielkim szokiem dla mieszkańców. Są też domysły, przypuszczenia, ale przede wszystkim łzy i niedowierzanie w to, co się stało. Wczoraj odbył się pogrzeb pani Alicji.

— W obu przypadkach wstępnie został wykluczony udział osób trzecich w zdarzeniach — poinformował nas sierż. szt. Andrzej Jurkun z KMP w Olsztynie.

Ze względu na charakter spraw, a także dobro bliskich, policja w przypadkach gdy w grę wchodzi samobójstwo. nie udziela szczegółowych informacji. Zresztą dziś wszystko będzie tylko domysłem i niczego już nie zmieni.

— Zawsze pozostają pytania bez odpowiedzi wtedy, kiedy dotykamy tajemnicy ludzkiego życia. Równie niezgłębiona jest tajemnica ludzkiej duszy — mówił wczoraj podczas nabożeństwa żałobnego w dobromiejskiej kolegiacie ks. Stanisław Zinkiewicz, proboszcz parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.

W ostatniej drodze pani Alicji towarzyszyła rodzina, przyjaciele, znajomi, samorządowcy. Ale też mieszkańcy, którzy nie znali może dobrze pani Alicji, ale przez dziesiątki lat mijali się z nią na ulicy.

— Byli częścią tego miasta — łkała kobieta, która przyszła do kościoła pożegnać panią Alicję. — Takie nieszczęście, najpierw ona, potem on. Pan Franek to zrobił z miłości do niej. Nie mógł bez z niej żyć, no bo jak inaczej to sobie wytłumaczyć?

Przedsiębiorcy mieli kłopoty finansowe, o tym wiedzieli wszyscy, o tym mówili zresztą też wczoraj na pogrzebie pracownicy piekarni. O długu, o licytacji nieruchomości ich szefów.

— Ale przede wszystkim byli dobrymi ludźmi — podkreśliła jedna z pracownic. — Szefowa była bardzo wymagająca, ale sprawiedliwa. A szef to był do rany przyłóż. Wspaniały człowiek. Będziemy za nimi bardzo tęsknić.

Była dyrektorka dobromiejskiego domu kultury Elżbieta Bilińska-Wołodźko znała się z panią Alicją ponad 30 lat.

— To była nadzwyczajna osoba, dlatego że czego nie dotknęła, to potrafiła zrobić — wspominała pani Elżbieta. — Działała w różnych dziedzinach i zawsze umiała zrobić to, co trzeba. Umiała zająć się restauracją, umiała zająć się piekarnią, choć nie była piekarzem. A teraz odszedł też jej mąż, to nie ma słów, żeby oddać ten ból, tę tragedię.

Na pogrzebie był Jarosław Kowalski, burmistrz Dobrego Miasta, był też Andrzej Abako, starosta olsztyński, który jest z Dobrego Miasta.

— Wielka tragedia dla nas, mieszkańców naszego miasta — podkreślił starosta. — Pani Alicja, pan Franciszek byli rzemieślnikami, pan Franciszek piekł chleb... Ale to nie był zwykły chleb, to był chleb, który rozsławił Dobre Miasto. Był powodem do dumy. Ten smak jego chleba pozostanie z nami. Do dziś wspominam, jak na długiej przerwie w szkole z chłopakami biegliśmy do ich piekarni po ciepły jeszcze chleb. Jakże smakował, jakże pachniał. Bardzo, bardzo będzie nam ich brakowało.

— Nie wiem, jak to sobie wszystko wytłumaczyć — dodał Andrzej Abako. — Choć wiem, że mówimy sobie, że nie ma sytuacji bez wyjścia, bo najcenniejsze, co mamy to jest nasze życie.

Na pogrzebie był też cały zespół Czerwonego Tulipana.

— Była nam bardzo bliska, współpracowała z nami — mówiła Ewa Cichocka, a Stefan Brzozowski dodał: — Pamiętam Alę jako osobę, która jest zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla kultury, dla sztuki.



Andrzej Mielnicki