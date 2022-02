Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO - drugi, CHARLIE - trzeci, a DELTA - czwarty, najwyższy.

Od poniedziałku od godziny 21:00 na terenie całego kraju obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Jest on wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, którym podwyższył stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni z ALFA-CRP do CHARLIE-CRP; ma obowiązywać do 4 marca - poinformował w poniedziałek PAP pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.



"Powodem decyzji jest przede wszystkim sytuacja na Ukrainie oraz informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w Polsce. Aby zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury rząd zdecydował o wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. To trzeci spośród czterech, które przewiduje ustawa" - powiedział w poniedziałek PAP Cieszyński.

Od połowy lutego w całym kraju obowiązywał stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO - drugi, CHARLIE - trzeci, a DELTA - czwarty, najwyższy.

Poniedziałkowym zarządzeniem premiera stopień ALFA-CRP został podwyższony do CHARLIE-CRP. "Na ten moment zakładamy, że ten podwyższony stopień zagrożenia alarmowego będzie obowiązywał do przyszłego piątku, 4 marca, natomiast jak zawsze w takich sytuacjach ten okres jest dostosowany do rozwoju sytuacji. Jeżeli coś się będzie miało w tej sprawie zmieniać, będziemy oczywiście o tym informować" - zaznaczył Cieszyński.(PAP)