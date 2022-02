Przyjechali z całej Polski, żeby popływać w lodowatej wodzie

Dokładnie o godzinie 9.20 pierwsi zawodnicy wystartowali w zawodach pływackich na Jeziorze Ełckim. Mimo dość silnego wiatru i zaledwie kilku stopni Celsjusza wszyscy byli pogodni i pełni ducha sportowej rywalizacji.

Do startu w Pucharze Polski w Pływaniu Zimowym Ice Cup Poland zgłosiło się około 140 śmiałków z całej Polski, m.in. Olsztyna, Gdańska czy Warszawy. Ale nie zabrakło oczywiście przedstawicieli gospodarzy. W zawodach, na dystansie 100 metrów, wystartował m.in. prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

5 torów pływackich zostało wytycznych na Jeziorze Ełckim na miejskim kąpielisku. Każdy ma długość 25 metrów. Pierwsi zawodnicy rywalizowali na dystansie 100 metrów (4 długości). Ale można powiedzieć, że była to dopiero rozgrzewka. Najtwardsi zawodnicy przystąpili do startu na dystansie 1 kilometra (40 długości), co w takich warunkach jest nie lada wyzwaniem.

Ale jak się okazuje tak odważnych osób nie brakuje. Ambasadorem Pucharu Polski w Pływaniu Zimowym Ice Cup Poland w Ełku jest Piotr Biankowski - jeden z najlepszych polskich pływaków ekstremalnych, który również weźmie udział w rywalizacji. W ubiegłym roku przepłynął La Manche. Jest srebrnym medalistą mistrzostw świata z Murmańska, wielokrotnym medalistą pływania zimowego na zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W tym roku przed nim są takie wyzwania jak opłynięcie Manhatanu, sztafeta przez Bajkał, być może jezioro Titicaca w Peru.

W ełckich zawodach wystartował również m.in. Mieszko Palmi-Kukiełko, mistrz świata w pływaniu lodowym na 250 m stylem dowolnym (2022 r. Głogów).

Niestety porywisty wiatr, który towarzyszył nam w ostatnich dniach pokrzyżował plany organizatorów. Pierwotnie bowiem Puchar Polski w Pływaniu Zimowym Ice Cup Poland miał trwać 2 dni. Jednak ze względy na warunki atmosferyczne organizatorzy musieli skrócić imprezę do 1 dnia.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Szeligi Buczki, Zahartowani Ełk oraz Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Ełk.