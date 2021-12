W Kortowie powstanie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Kortosfera”.

Wystawa stała o powierzchni przekraczającej 1600 m.kw. będzie rozmieszczona na pięciu kondygnacjach budynku zlokalizowanego na terenie olsztyńskiego uniwersytetu.

- Wiodącymi tematami nowej przestrzeni wystawienniczej są rolnictwo, żywność, dieta, zdrowie, przyroda oraz wpływ człowieka na środowisko, czyli kilka z głównych obszarów działalności naukowej UWM. „Kortosfera” to 130 eksponatów wystawy stałej, układających się w spójną narrację, 10 eksponatów wolnostojących, 36 eksponatów mobilnych oraz 6 zestawów edukacyjnych składających się łącznie z 83 obiektów – wyjaśnia Wioletta Śląska-Zyśk, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Kortosfera”.

– Ekspozycja będzie w głównej mierze opierała się na urządzeniach interaktywnych i łączyła rozwiązania multimedialne i mechaniczne. Dzięki temu, wystawa będzie nie tyle zwiedzana, co doświadczana. Wszystko to sprawi, że „Kortosfera” zainteresuje zwiedzających w każdej kategorii wiekowej, szczególnie dzieci. Powstający obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ograniczonych ruchowo – dodaje dyrektor Śląska-Zyśk.

Spółka TRIAS AVI jest odpowiedzialna za stworzenie ekspozycji i scenografii,

ale także za projekt, który w całości opracuje nowo powstały dział, pod kierownictwem Mateusza Morskiego, doświadczonego projektanta. Wśród najciekawszych eksponatów warto wymienić symulator kombajnu rolniczego, który pomoże w zrozumieniu korzyści wynikających z zastosowania nawigacji satelitarnej przy pracach polowych. Obiekt składa się z makiety kombajnu wyposażonego w nowoczesną kabinę z monitorami zamiast okien. Zwiedzający będą mogli przeprowadzić różne prace polowe – np. orkę lub zbiory. Po wybraniu opcji, „kierujący pojazdem” będzie musiał przez określony czas prowadzić kombajn podczas precyzyjnej pracy polowej. Na monitorach pełniących rolę szyb będzie widoczny przesuwający się krajobraz pola.

Drugim eksponatem, który z pewnością wzbudzi zainteresowanie zwiedzających, jest cewka Tesli. Urządzenie generujące kierunkowe wyładowania o długości przekraczającej 1,5 metra, będzie wytwarzać dźwięki. Używając panelu sterującego, zwiedzający skomponują krótkie utwory muzyczne. Ponadto cewka będzie „odtwarzała” wcześniej zaprogramowane utwory. Oczywiście wszystko z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.

- Cieszy mnie, że możemy uczestniczyć w tak ważnym projekcie, który przyczyni się do popularyzacji nauki w Olsztynie i całym regionie. Obok białostockiego Epi-Centrum czy zielonogórskiego Centrum Nauki Keplera to kolejne w ostatnim czasie duże centrum nauki realizowane przez TRIAS AVI – podkreśla Zbigniew Klonowski, prezes Grupy TRIAS. - Radość jest tym większa, że tak duży i piękny projekt przypada na nasz jubileusz. Grupa TRIAS obchodzi w tym roku 25. urodziny. Udział w tym projekcie jest dla nas doskonałym podsumowaniem tego, co osiągnęliśmy w trakcie ćwierćwiecza naszej działalności.

Trias to firma zajmująca się inwestycjami, w których wykorzystywane są m.in. nowoczesne technologie video. Trias zakładał m.in. instalacje teletechniczne na stadionie Euro 2012 w Gdańsku, a ponadto jest wykonawcą Epi-Centrum Nauki w Białymstoku, Sztuki dwudziestolecia międzywojennego - Art Déco w Płocku, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach czy Ergo Areny w Gdańsku. Spółka była także jednym ze współtwórców pawilonu niemieckiego na Expo w Astanie w 2017 roku, który otrzymał główną nagrodę w kategorii „Best Interpretation of Theme”.