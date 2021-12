O świadomym odżywianiu na UWM

Od 10 do 15 grudnia Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM zorganizowało już po raz trzeci Dni Świadomości Żywieniowej. W czasie sześciu wykładowych dni specjaliści różnych dziedzin wyjaśniali zależności zachodzące pomiędzy żywnością, żywieniem i zdrowiem człowieka.

Wśród prelegentów znaleźli się żywieniowcy, technolodzy, dietetycy, psycholodzy, lekarze — III Dni Świadomości Żywieniowej miały jak zawsze bardzo interdyscyplinarny charakter. Autorami przedstawionych prelekcji byli studenci — członkowie Koła oraz naukowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przede wszystkim z Wydziału Nauki o Żywności, Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Biologii i Biotechnologii. Ale pojawili się też specjaliści w dziedzinie żywności, żywienia i zdrowia z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Wrocławskiego, SGGW w Warszawie, czy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Do tej pory zorganizowano dwie edycje wydarzenia, z czego pierwsza miała miejsce w grudniu 2020 r., a druga w kwietniu 2021 r. Wydarzenie „III Dni Świadomości Żywieniowej” odbyło się m.in. pod patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM.

Ze względów bezpieczeństwa dni odbyły się w trybie online. Każdy zarejestrowany uczestnik „III Dni Świadomości Żywieniowej” otrzymał e-certyfikat uczestnictwa.

— Autorem pomysłu na wydarzenie i jego nazwę jest absolwentka kierunku Dietetyka SZP UWM w Olsztynie, obecnie studentka Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Klaudia Majewska — mówi Joanna Ciborska, opiekun koła naukowego. — Razem z Aleksandrą Purkiewicz, przewodniczą koła, stworzyły organizacyjnie formułę wydarzenia, które teraz miało już trzecią odsłonę. W przygotowanie wydarzenia zaangażowali się członkowie Koła Naukowego: Weronika Marcinkowska, Szymon Jagłowski, Paulina Prostko, Marta Kaczmarczyk, Wiktoria Stepnowska, Adrianna Dzieniak, Julia Pucer, Małgorzata Pułjanauskas, Natalia Podlewska, Karolina Balcerczyk, Karolina Łukasiewicz, Karolina Pogorzelska, Karolina Lisińska, Weronika Łukasiewicz, Edyta Rółkowska, Barbara Puzio, Aleksandra Junel, Natalia Marat, Mateusz Meier. I powtórzę to, co napisałam po zakończeniu I Dni — zakochaliśmy się wszyscy w tym pomyśle, w efekcie czego Dni Świadomości Żywieniowej stały się platformą wymiany poglądów na tematy żywieniowe, a swój punkt widzenia przedstawiają żywieniowcy, dietetycy, technolodzy żywności, a także lekarze i psycholodzy.

— Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszej opiekun koła naukowego, dr Joannie Ciborskiej, która całym sercem angażuje się w działalność studentów. Czujemy obecność i wsparcie pani doktor, co skutecznie motywuje nas do dalszych działań. Podczas „Dni Świadomości Żywieniowej” pani doktor każdego dnia wspierała nas podczas dyskusji z prelegentami, a jej wszechstronna wiedza dotycząca tematyki żywności i żywienia człowieka sprawiała, że dyskusja przebiegała w sposób dynamiczny. Dużo nauczyliśmy się dzięki naszej opiekun, a jej obecność pozwoliła nam zgłębić wiedzę na różnorodne tematy poruszane podczas prelekcji — mówią członkowie Koła.

— Chcemy bardzo pokazać, że to, co związane jest z żywnością i żywieniem człowieka, jest dziedziną wiedzy dynamicznie się rozwijającą, interdyscyplinarną, wymaga rzetelności i uważności, bo dotyczy nas wszystkich, z naszymi zwyczajami i nawykami żywieniowymi, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zdrowia i chorobami. Cenne jest dla nas upowszechnianie wiedzy, wzajemna wymiana poglądów, dyskusja naukowa i integracja różnych środowisk. Niezmiernie cieszymy się, że włącza się w wydarzenie tak dużo osób związanych ze środowiskiem akademickim, ale także nauczycieli i uczniów szkół średnich oraz wiele osób, których po prostu interesuje wartościowa wiedza na tematy związane z żywnością i żywieniem. To zainteresowanie wydarzeniem potwierdziła otrzymana w listopadzie, w kategorii Studenckie inicjatywy prozdrowotne, nagroda Pro Juvenes, przyznawana przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej — mówi dr Joanna Ciborska.

Magdalena Maria Bukowiecka