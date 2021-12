Google zwolni pracowników, którzy nie zaszczepili się przeciwko Covid-19

Telewizja CNBC opublikowała komunikat cyfrowego giganta, w którym czytamy, że pracownicy w Stanach Zjednoczonych byli zobowiązani do 3 grudnia podać informację, że zaszczepili się przeciwko Covid-19. Osoby zatrudnione przez Google mogły również zadeklarować, że z powodów zdrowotnych lub religijnych nie wyrażają chęci zaszczepienia się (każdy taki wniosek rozpatruje firma).

Teraz koncern będzie kontaktował się z tymi, którzy nie przedstawili takich danych albo ich wnioski o odmówienie szczepienia zostały odrzucone. Do 18 stycznia 2022 r. osoby, które nie zastosowały się do zasad firmy zostaną skierowane na płatne 30-dniowe urlopy, a następnie bezpłatne urlopy trwające do 6 miesięcy. Potem umowy o pracę będą rozwiązywane. Sprawa dotyczy około 150 tys. pracowników Google'a w USA.

Na początku listopada prezydent USA Joe Biden ogłosił, że firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników będą miały obowiązek zapewnienia, że ich wszyscy pracownicy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przechodzą testy co najmniej raz w tygodniu. Za każdorazowe niewywiązanie się z tych przepisów przewidziana jest kara w wysokości 14 tys. dolarów, choć w szczególnie ważnych przypadkach może być wyższa. Obowiązek od 4 stycznia miałby objąć ponad 80 mln pracowników.

Kilka dni później federalny sąd apelacyjny w Nowym Orleanie zdecydował o tymczasowym zawieszeniu tych przepisów.

Google oraz wiele innych dużych firm w USA zwróciło się do pracowników o informacje, czy są zaszczepieni. Uzasadniło, że jest to związane z planowanym powrotem do systemu pracy stacjonarnej. — Oceniamy, że prawie wszystkie stanowiska w Google będą podlegać decyzji wykonawczej. Każdy, kto wchodzi do biura Google musi być w pełni zaszczepiony lub mieć zaakceptowane mieszkanie, w którym może pracować. Częste testowanie nie jest prawidłową alternatywną dla szczepienia —podkreślił Google.

W drugiej połowie listopada ponad 600 pracowników sprzeciwiło się we wspólnym stanowisku obowiązkowi szczepień.