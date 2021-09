Znamy nominowanych do Literackiej Nagrody Warmii i Mazur. Kto powinien zdobyć Wawrzyn? [GŁOSOWANIE]

Kapituła Literackiej Nagrody Warmii i Mazur ogłosiła piątkę finalistów. To publikacje autorów z naszego regionu, które ukazały się na rynku wydawniczym w 2020 roku.

W 2021r. nominacje do nagrody WAWRZYN – Literacka Nagroda Warmii i Mazur za 2020 r. otrzymały książki:

Tamara Bołdak-Janowska: Szczęście

Marcin Cielecki: Archipelag Lewiatana

Waldemar Kontewicz: Wilk którego karmisz

Wacław Sobaszek: Spiski życiowe

Łukasz Staniszewski: Małe Grozy

Głosami czytelników Biblioteki i „Gazety Olsztyńskiej” oraz widzów Telewizji Polskiej Oddział w Olsztynie corocznie przyznana zostaje „Nagroda Czytelników”.

Głosowanie potrwa do 8 października

Przedstawiamy nominowane utwory:

BOŁDAK-JANOWSKA, TamaraSzczęścieWarszawa: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2020Tamara Be-Jot stawia pytania wymagające, porażające w swojej jednoczesnej delikatności i dosadności. Szczęście to książka pełna przenikliwych spostrzeżeń, czułości wobec Ziemi i otwartości na ból i potrzeby drugiego człowieka, a przede wszystkim języka poetyckiego śmiałego i zaskakującego. Autorka kontempluje człowieczeństwo, nie ocenia i nie hierarchizuje — do człowieka (i czytelnika) podchodzi z ciepłem i zaufaniem.

CIELECKI, MarcinArchipelag LewiatanaPruszków: Wydawnictwo JanKa, 2020Czy jest życie poza zbrodnią i winą? Główny bohater, Bartek Ostrowski, morduje z zimną krwią, a chcąc zatrzeć trop, szuka schronienia w klasztorze; wielowiekowa tradycja głosi, że miejsce monastyczne zapewnia niekaralność. Nie przewidział tylko, że miejsce odosobnienia okaże się zaskakująco gwarne. W relacjach z mieszkańcami klasztoru – tak stałymi, jak i tymczasowymi – zaczyna rozpadać się misterny plan bohatera, a role łowcy i ofiary niebezpiecznie się do siebie zbliżają. Kolejne rozdziały, ułożone zgodnie z monastyczną liturgią godzin, prowadzą nieuchronnie do pytania: co się stanie, gdy zło zamieszka w miejscu świętym.