ZDZiT w Olsztynie odpowiada: w przedziale dla kierowcy powinien znajdować się tylko kierowca

Stowarzyszenie Wizja Lokalna Olsztyna zajęło się tematem specjalnie oddzielonych miejsc w komunikacji miejskiej, które mają oddzielać kierowcę od pasażerów. Wpływ na taką decyzję władz miejskich miały przepisy covidowe i zapewnienie kierowcom odpowiedniego dystansu od pasażerów, co ma wpływać na zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem. Paweł Klonowski, prezes Wizji Lokalnej Olsztyna zajął się tym tematem, publikując na faceboooku zdjęcia, które przysyłają im mieszkańcy.

Jak się okazuje, kierowcy próbują zagospodarować wolną przestrzeń, przewożąc tam rowery lub znajomych. Jak się okazuje, taka praktyka jest niezgodna z prawem.

— W strefie wydzielonej dla kierowcy nie powinny znajdować się inne osoby poza kierowcą danego pojazdu. Kierującemu podczas jazdy zabrania się odwracania do tyłu i prowadzenia jakichkolwiek rozmów za wyjątkiem postoju na przystanku, gdzie kierowca może udzielić krótkich rzeczowych informacji. W strefie wydzielonej dla kierowcy nie powinny znajdować się także wózki dziecięce czy rowery — tłumaczy Michał Koronowski ze Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Okazuje się, że ten problem porusza wielu mieszkańców Olsztyna, których denerwuje blokowanie jednych drzwi i czterech miejsc siedzących w autobusie ze względu na przepisy covidowe, po czym przewozi się tam rowery. Nasi czytelnicy zwracali uwagę, że widzieli też przewożone hulajnogi i innych kierowców lub pracowników ZDZiT.

Pod facebookowym postem Wizji Lokalnej Olsztyna, na którym działacze pokazują zdjęcia z tej sytuacji rozgorzała ożywiona dyskusja.

— Czas by było skończyć z tym absurdem na skalę kraju. To nie wynika z żadnych przepisów a zabiera dużo miejsca w autobusach, co powoduje jeszcze większy tłok i mniejszy dystans, skoro już walczymy z covidem — komentuje Bartłomiej.

— To nie jest żadna strefa VIP. Za taśma znajduje się kierowca który zakończył / za chwilę rozpoczyna swoją pracę — zauważa Rafał.

W dyskusji wypowiedział się również kierowca autobusu MPK, który uważa, że zniesienie taśm mu nie przeszkadza, jednak pod jednym warunkiem...

— O dziwo, jako kierujący autobusami, zgodziłbym się na zniesienie stref w pojazdach... Ale, ale... Nie tak szybko. Pod jednym, zasadniczym warunkiem, który dzisiaj jest raczej nie do zrealizowania i to niestety z winy pasażerów. A mianowicie, stosowania się przez nich do obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczkami. Obecnie, obserwując na codzień zachowania pasażerów w tym zakresie można powiedzieć jedno - to jest dramat. Coraz większa ilość osób całkowicie lekceważy ten obowiązek, nie reaguje na wygłaszane komunikaty, na zwrócenie uwagi osobiście najczęściej niestety reakcją jest agresja (całe szczęście słowna, chociaż nie zmienia to faktu, że jest to zachowanie karygodne i niedopuszczalne). Jest też część pasażerów, również nie mała, która próbuje "oszukać system" i maseczkę nosi na brodzie, uchu, czole itp. Nie zasłania ona jednak ust i nosa. W ostatnim czasie ci prawidłowo "zamaskowani" zaczynają stanowić mniejszość. I ja się zgadzam z postulatami, że pasażerowie chcą podróżować wygodnie i bez ścisku w pojeździe. Jednakże ja, wykonując swoją pracę, mam prawo oczekiwać, też od pasażerów, że będę czuł się bezpiecznie. Proszę darować sobie tylko dyskusje o sensie i skuteczności noszenia maseczek w przestrzeni zamkniętej. Co do zasady staram się kierować w sprawach, w których nie jestem specjalistą, opiniami i rekomendacjami osób i co ważniejsze organów, specjalizujących się w danej dziedzinie. I jeżeli znakomita większość specjalistów i organizacji zajmujących się ochrona zdrowia mi mówi, że maseczka ma sens, nie zmieni tego opinia Pana Mirka (imię wybrane losowo) spod budki z piwem, któremu szwagier powiedział, że to nie ma sensu, czy też pani Marzeny (podobnie jak z Mirkiem) specjalistki od wszystkiego z Facebooka. Reasumując, tak, znieśmy strefy w pojazdach pod warunkiem, że nie będzie w tychże ani jednej osoby lekceważącej obowiązek zasłaniania ust i nosa — komentuje.

Póki co taśmy nie zostaną zniesione. Radny Paweł Klonowski pisał do prezydenta Grzymowicza interpelację w tej sprawie, jednak w odpowiedzi dostał stronę przepisów covidowych, którymi prezydent argumentuje obecną sytuację.

Karol Grosz