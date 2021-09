Hulaj dusza, piekło jest

Czy jest wśród was ktoś, kogo ostatnio wkurzył hulajnogista płci obojga pędzący bez opamiętania po jakimś olsztyńskim chodniku czy ścieżce rowerowej? A może ktoś z was potknął się o hulajnogę leżącą sobie na chodniku?

Już widzę ten las rąk w górze i jęk ciśnieniomierzy. I powszechne wołanie: zróbmy coś z tym, bo tak nie można żyć. A zrobić niby można, bo mamy na to paragraf.

I tak: wypożyczoną hulajnogę można pozostawić tylko na wyznaczonym do tego celu miejscu, a gdy go nie ma, to na chodniku:

1. Hulajnoga musi być ustawiona jak najbliżej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

2. Ma być ustawiona równolegle do krawędzi chodnika

3. miejsce na chodniku przeznaczone dla pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Za niestosowanie się do warunków parkowania grozi 100 złotych kary. Za porzucenie hulajnogi w narożniku skrzyżowania i obszarze do 10 m od tego miejsca 300 złotych.

O przekazanie danych do operatorów mogą wystąpić służby miejskie. No to się pytam, czy już choć raz wystąpiły?

Choć warto też wyznaczyć trochę więcej miejsc do parkowania hulajnogi, których w Olsztynie jest 5….

Przygotowujemy o hulajnogach większy materiał? Co o tym myślicie? To ważny problem, bo hulajnogi są przecież nie tylko w Olsztynie.



A poza tym uważam, że hulajnoga jest fajniejsza od samochodu.

Igor Hrywna