SPECJALNE WYDANIE GAZETY Z OKAZJI 135-LECIA

Już jutro specjalne wydanie!

Prawie 100 stron z okazji 135-lecia pierwszego numeru "Gazety Olsztyńskiej". A do tego, jak co tydzień, "Nasz Olsztyniak". To już drugie takie wydanie w tym roku.

Spojrzymy wspólnie w przyszłość Warmii i Mazur, odkryjemy potencjały regionu i pomysły na jego rozwój. Oddamy głos naszym Przyjaciołom i Partnerom - ludziom, którzy nasz region znają w wskroś. Wsparci o to, co było, będziemy szukać tego, co chcemy, by było. Porozmawiamy wspólnie. Bo jesteśmy tu razem!