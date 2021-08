ZMIEŃ PRZYZWYCZAJENIA - WYGRAJ NAGRODY! DZIŚ NA FACEBOOKOWEJ GRUPIE RUSZA WEEKENDOWY KONKURS

Zmień przyzwyczajenia!" ruszyła wraz z początkiem sierpnia. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców Akcja "" ruszyła wraz z początkiem sierpnia. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców Olsztyna do ekologicznych sposobów przemieszczania się – rezygnacji z samochodu na rzecz roweru, hulajnogi lub pieszych wycieczek. Na facebooku funkcjonuje specjalna grupa Zmień przyzwyczajenia! , na której możemy pochwalić się uprawianiem aktywności fizycznej na świeżym powietrzu!

Projekt jest podzielony na dwie części. Pierwsza „Zmień przyzwyczajenia w wakacje!” skierowana jest do olsztynian i zachęca do przemieszczania się po mieście bezemisyjnymi środkami transportu.

Kolejna „Zmień przyzwyczajenia — mobilna szkoła w Olsztynie!” wystartuje we wrześniu i ma zachęcić uczniów, ich rodziców i rodzeństwo do częstszego wybierania spaceru, czy roweru jako środka dojazdu do szkoły lub innych miejsc.

Nacisk położony zostanie na możliwość „zrobienia czegoś dla siebie” (wykorzystanie codziennych podróży jako okazji do rekreacji i ruchu w sytuacjach, gdy brakuje czasu na regularny sport), poprawę kondycji, zdrowia i odporności. Podkreślone zostaną też walory miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia, które można poznać lepiej „z poziomu chodnika/ścieżki rowerowej”.

Zmień przyzwyczajenia — mobilna szkoła w Olsztynie" to projekt realizowany dzięki konkursowi „Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast", a finansowany ze środków Unii Europejskiej: Funduszu Spójności — Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Organizatorzy na projekt przeznaczają 90 tys. zł, które pokrywają promocję wydarzenia i zakup nagród dla najbardziej aktywnych uczestników. Organizatorem całej akcji jest Miasto Olsztyn, a koordynatorzy projektu zapewniali, że ich celem jest nagrodzenie wszystkich aktywnych mieszkańców Olsztyna.

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz na konferencji prasowej rozpoczynającą pilotażowy projekt podkreślał, że infrastruktura rowerowa w mieście nieustannie się rozwija, a w godzinach szczytu dużo łatwiej przejechać przez miasto rowerem, niż stać w korkach. Włodarz miasta podkreślił, że swój urlop głównie spędził w Olsztynie, gdzie czas wolny od pracy przeznaczył na wycieczki rowerowe po mieście.



Największą grupę stanowią rowerzyści, jednak nie brakuje również miłośników pieszych wycieczek, jazdy hulajnogą i kajakarzy. Facebookowa grupa Zmień przyzwyczajenia liczy prawie 200 członków, którzy codziennie pokazują podejmowane przez siebie przeróżne aktywności.Największą grupę stanowią rowerzyści, jednak nie brakuje również miłośników pieszych wycieczek, jazdy hulajnogą i kajakarzy.

Olsztyn ma do zaoferowania wiele różnych form spędzania czasu na świeżym powietrzu, a coraz więcej osób chętnie z nich korzysta, szczególnie latem, kiedy funkcjonują różne wypożyczalnie sprzętu wodnego i liczne plaże.

Jak dołączyć do akcji?

Wystarczy tylko dołączyć do facebookowej grupę Zmień przyzwyczajenia!, i najzwyczajniej w świecie pokazać jaką formę aktywności podejmujecie w wolnym czasie. Może być to cokolwiek- od jazdy na rowerze, przez spacer, jogging, grę w koszykówkę czy pływanie. Najważniejszy jest ruch!

