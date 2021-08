- Pandemia pokazała, że siedzenie w domach nie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i dlatego warto zmienić przyzwyczajenia - odłożyć komórkę, pilot od telewizora i wyjść z domu - wsiąść na rower, rolki lub pospacerować - mówi Justyna Sarna - Pezowicz, dyrektorka Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna. - Zachęcamy nie tylko do aktywnego spędzania czasu po pracy ale także do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych - warto korzystać z ekologicznych środków transportu - pozwala nam to dbać o nasze zdrowie, o środowisko i zmniejsza korki w mieście.

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wielu osobom nie uda się zupełnie zrezygnować z samochodu, ale może warto spróbować choć raz na jakiś czas go odstawić i skorzystać z siły naszych mięśni. Takie decyzje mają szansę wejść nam w nawyk i zostać z nami na dłużej - podkreśla Aneta Szpaderska, dyrektorka Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego.

Kampania "Zmień przyzwyczajenia" to naturalna kontynuacja kampanii, które realizowaliśmy w Olsztynie już wcześniej.

- Zaczęło się od kampanii, które były skierowane do naszych pracowników - dodaje Szpaderska. - Przez kilka lat zachęcaliśmy ich do zmiany przyzwyczajeń i pozyskiwaliśmy sponsorów, by móc oferować nagrody dla najbardziej wytrwałych. Dwa lata temu włączyliśmy do akcji mieszkańców Olsztyna i przeprowadziliśmy kampanię "Kręć z urzędem". Wówczas olsztynianie przejechali blisko 20 tys kilometrów, wspierając tym samym podopiecznych z domu dziecka. Rok temu zorganizowaliśmy kampanię "Sam sobie sterem - pieszo i rowerem" i wsparliśmy Świetlicę Środowiskową "Klub Narnia" w Olsztynie.

Teraz olsztyniacy, którzy dołączą do grupy na facebooku Zmień przyzwyczajenia mają szansę wygrać sprzęt sportowy, m.in. kaski, ochraniacze, bidony czy zestawy do badmintona.



Pierwsze konkursy pojawią się na Facebooku jeszcze w tym tygodniu, dlatego warto śledzić nową stronę i brać w nich udział by móc wygrać nagrody. Na zgarnięcie sportowych gadżetów będzie szansa do połowy września. Później ruszy druga odsłona kampanii skierowana do uczniów olsztyńskich szkół.

Częścią kampanii są filmy promocyjne z udziałem naszych mieszkańców. Pierwsze już można znaleźć na naszym miejskim Youtubie. Zapraszamy do oglądania - tu i tu. - Nasze miasto ma tę zaletę że jest kompaktowe - mówi Prezydent Osztyna, Piotr Grzymowicz. - Korzystając z ekologicznych środków transportu z każdego końca możemy się dostać do centrum w pół godziny. Warto to podkreślać i warto próbować zmieniać przyzwyczajenia. Ja zmieniłem swoje w wakacje, które spędziłem w Olsztynie. Nie musząc brać udziału w spotkaniach, siedzieć nad papierami - korzystałem z uroków naszego miasta i razem z żoną dużo jeździłem na rowerze, ciesząc się że możemy mieszkać w tak fantastycznym miejscu.

"Zmień przyzwyczajenia - mobilna szkoła w Olsztynie" to projekt realizowany w ramach konkursu "Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.