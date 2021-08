Wracamy do tematu: syn namalował swastyki w skateparku w Orzyszu, rodzice staną teraz przed sądem

12-latek z Ełku malował swastyki w skateparku. Teraz żałuje. Twierdzi, że nie wiedział, co to oznacza. Teraz jego rodzice staną przed sądem, a my pytamy: czy rzeczywiście mógł „nie wiedzieć” i czy powinien „wiedzieć”, co to za symbol.

W skateparku w Orzyszu ktoś namalował swastyki. Policja szybko ustaliła sprawcę dzięki miejskiemu monitoringowi. Okazało się nim 12-latek z Ełku. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Chłopiec tłumaczył się, że symbol zobaczył w internecie i nie wiedział, że oznacza coś złego. Rodzice przepraszają za wybryk syna i obiecują, że naprawią szkody.

— Funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z chłopcem w obecności matki. 12-latek powiedział, że bez powodu rysował sobie po rampie symbole, które widział w internecie. Nie wiedział, co oznaczają. Myślał, że mają pozytywne znaczenie. Nastolatek żałował swojego zachowania — relacjonuje Powiatowa Komenda Policji w Piszu. I przypomina, co grozi za takie „wybryki”, powołując się na art. 256 K.K:

„Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

W tym wypadku sprawca jest niepełnoletni, sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich, który może zastosować upomnienie lub nadzór kuratora.

Podobne przypadki nie są niczym odosobnionym. Jesienią 2018 roku na murze podstawówki w Wiercanach na Podkarpaciu dwie nastolatki namalowały swastykę. Mówiły, że to miał być żart... Sześć lat temu 25-latek z Elbląga, oprócz swastyk, malował także symbole SS. Swego czasu głośnym echem w kraju odbił się białostocki proces kilku młodych mężczyzn, którzy otrzymali kary ponad roku więzienia za malowanie i epatowanie symbolem swastyki oraz malowanie napisów „Jude Raus” i „SS”. Napisy zestawione z symbolem III Rzeszy dobitnie podkreślają, że sprawcy świadomie hołdowali zbrodniczej ideologii.



Kojarzy się jednoznacznie

Czy 12-latek z Ełku powinien zostać przykładnie ukarany? Gdzie zobaczył symbol swastyki i czy rzeczywiście mógł nie wiedzieć, że jest ona symbolem zbrodniczego reżimu?

Pytamy o o to dr. Rafała Żytyńca, dyrektora Muzeum Historycznego w Ełku, eksperta w dziedzinie relacji polsko-niemieckich, zwłaszcza tematyki II wojny światowej.

— Jestem zdania, że o trudnej historii i III Rzeszy należy przypominać, bo to się zawsze może odrodzić w jakiejkolwiek postaci. Swastyka ma swoje pierwotne znaczenie, ale w kontekście historii Europy XX wieku ona się jednoznacznie kojarzy z systemem, który miał na celu eksterminację ludzi. To system, który skończył się Auschwitz, Treblinką itd. Jestem zdania, że należy edukować dzieci w tym zakresie. Trzeba pokazywać, jakie skutki może mieć zawieszenie demokracji, system autorytarny. To się kończy, w wielu przypadkach — ale nie zawsze — jak nie gułagiem (Związek Radziecki — red.), to obozami koncentracyjnymi. Podmiotowość człowieka jest podstawowa dla zachodnich systemów demokratycznych i musimy tego nauczać. Obecnie w Europie ruchy ekstremistyczne mają duży wpływ, to chyba trend ogólnoeuropejski. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje i temu się przeciwstawiać, edukując do demokracji. Kształcenie obywatelskie, dobra szkoła, dobra edukacja historyczna i świadomość, że jest się obywatelem i ma własne prawa — mówi dyrektor Żytyniec.

Co sądzą o wybryku 12-latka z Ełku nasi Czytelnicy?

— Szczota, woda i niech zmywa. Nieważne, jaki symbol — pisze na FB Sławek.

— Ktoś wierzy w to, że 12-latek, uczeń, który ukończył szóstą klasę nie wiedział, co to oznacza? Doskonała linia obrony. Żeby matka za parę lat nie żałowała, że nie dała gówniarzowi ponieść konsekwencji tego zachowania. Chłopak powinien to sprzątnąć i doprowadzić do stanu poprzedniego. Mandat za wandalizm powinni pokryć rodzice, a sąd przydzielić kuratora, który wysłałby dzieciaka na cykl zajęć np. muzealnych, żeby wiedział, co ten znak oznacza i jakie są skutki wojny, nazizmu i faszyzmu — podkreśla stanowczo Ewa.

Maciej Chrościelewski