Jak wygrać milion albo samochód? Podpowiadamy, jaką masz szansę w loterii szczepionkowej

Trwa loteria szczepionkowa. Można wygrać nagrody pieniężne od 200 do 1 mln zł, hulajnogi i samochody.

— Nigdy nic nie wygrałam i mam wątpliwości co do wiarygodności w tej loterii. Mąż mnie zapisał, bo sama nie miałam do niej przekonania, więc czekam na milion. A może po prostu nie mam szczęścia w takich zabawach? Tyle razy grałam w totka i nic nie trafiłam. Znacznie łatwiej znajduję pieniądze na ulicy. W poniedziałek znalazłam złotówkę, a tydzień temu pięć złotych — przyznaje pani Karolina z Olsztyna. — Dziwię się też, że nie nie ma żadnych informacji o wygranych. Pierwsze losowania już były, a konkretów żadnych.

— A ja się zapisałam i mam cichą nadzieję, że coś wygram. Zapisałam się od razu pierwszego dnia — dodaje pani Małgorzata z Olsztyna. — Oczywiście zaszczepiłam się w trosce o zdrowie własne i bliskich, a nie tylko, żeby coś dostać w zamian. Ale miło by było. Liczę na samochód. Albo chociaż hulajnogę.

Uczestnicy loterii mogą wygrać nagrody natychmiastowe — 200 lub 500 zł (co 500 osoba). Biorą też udział w każdym z trzech rodzajów losowań — tygodniowym, miesięcznym i finałowym. W każdym z nich do wygrania są wyższe nagrody pieniężne oraz hulajnogi elektryczne lub samochody.

Jaką mamy szansę na nagrody?

W loterii zarejestrowało się już ponad 2,8 mln osób. Teraz co tydzień odbywają się losowania hulajnóg i 50 tys. zł. Pierwsze losowanie miesięczne zaplanowano na 4 sierpnia, kolejne na 8 września, a trzecie na 6 października. Wtedy będą losowane samochody toyota corolla i gotówka — 100 000 zł. Losowanie finałowe odbędzie się 6 października, a do wygrania będą dwie nagrody po milion złotych każda i dwa samochody toyota C-HR.

Wszystkie nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione od podatku dochodowego. Tylko czy w ogóle mamy szansę je „zgarnąć”? Jeśli zarejestrowanie się pojedynczej osoby na loterię traktować jak zakup kuponu, to jego część dająca prawo do nagród natychmiastowych byłaby warta 55 groszy. A gdy mowa o wszystkich nagrodach — łącznie z finałowymi — wartość na głowę wynosi 29 groszy. Tak wyliczył portal businessinsider.pl. Znacznie trudniej będzie wygrać milion zł oraz toyotę C-HR.

W tym momencie liczba uczestników loterii jest nieznana, bo można się dopisywać w każdej chwili. Trzeba więc założyć, że w pełni zaszczepi się (a więc będzie uprawnionych do wzięcia udziału w loterii) połowa Polaków. Być może nie wszyscy zaszczepieni się zarejestrują. Niech zrobi to dwóch na pięciu Kowalskich, czyli 40 proc. Zatem nagrody z losowania finałowego zostaną rozdzielone pomiędzy niespełna 8 mln uczestników loterii. To daje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo wygranej. Szansa na milion i na CH-R to zaledwie 0,000026 proc. Zatem to nie jest nawet jedna szansa na milion.

Kiedy możemy wylosować nagrodę?

Do puli losowań wpadają osoby już zarejestrowane. Z tym, że co tydzień pod uwagę brani się tylko nowo zarejestrowani. Ci, którzy zrobili to wcześniej, na przykład na początku lipca, wzięli udział w pierwszym losowaniu. A liczba zgłoszeń różni się pomiędzy poszczególnymi tygodniami i miesiącami. Najwięcej chętnych zarejestrowało się na początku lipca. W ciągu pierwszych kilku godzin rejestracji do puli wpadło ponad 200 tys. osób. W tym czasie zapisało się tyle osób, ile w ciągu całej loterii będzie się średnio zapisywać w ciągu trzech, może dwóch dni. Dlatego, żeby zwiększyć swoje szanse na wygranie nagród tygodniowych i miesięcznych, warto zarejestrować się w okresie, kiedy rejestracji będzie najmniej. Wtedy w przysłowiowej „maszynie losującej” będzie mniej kuponów.

Kiedy się zarejestrować?

Do pierwszego z dwunastu losowań tygodniowych zostało zakwalifikowanych aż 20 proc. uczestników loterii. Każdy z nich miał 0,0039 proc. szansy na wygranie hulajnogi elektrycznej. A 0,00033 proc. na 50 tys. zł. Najlepiej więc zarejestrować się wtedy, kiedy będzie rejestrowało się mało osób. Prawdopodobnie taki "martwy sezon" przypadnie w sierpniu. Wtedy szanse na wygranie hulajnogi wzrośnie do 0,0197 proc., a na 50 tys. zł — do 0,00164 proc. Podobną strategią kierować się można w przypadku nagród miesięcznych.

— Ludzie muszą mieć nadzieję. Często lepsze życie upatrujemy w poprawie bytu finansowego. Nie mamy jednak innej możliwości na zdobycie pieniędzy niż je wygrać. Dlatego gramy za trzy złote w totka, żeby wygrać 3 miliony. Bierzemy też udział w darmowych loteriach. I tak jest w przypadku loterii szczepionkowej — zauważa dr Waldemar Kozłowski, ekonomista z UMW. — Ale gdy policzymy, jaką mamy szansę na wygraną, nie wygląda to zachęcająco. Prawdopodobieństwo jest niewielkie. Ale ktoś wygrywa, tak jak trafia szóstkę w totka. Cały czas przybywają milionerzy za skreślenie właściwych cyfr. Dlatego ci, którzy biorą udział w loterii szczepionkowej, wierzą, że na nich też trafi.

I dodaje: — Udział w loterii szczepionkowej nic nas nie kosztuje. Jedynie trzeba się zapisać. Gdybyśmy mieli zainwestować w udział 500 zł, poważnie byśmy się nad tym zastanowili. Co to za interes: włożyć, a nie wygrać. Zawsze patrzymy przez pryzmat nakładów a zysków, które mogą być duże. Atu możemy zarobić zerowym kosztem.

Wszystkie osoby, które wygrają, zostaną poinformowane o zwycięstwie SMS-em, który będzie zawierał link do formularza odbioru nagrody. Należy uważać, bo pod Narodowy Program Szczepień podszyją się oszuści, którzy będą próbowali wyłudzić nasze dane. Prawidłowa wiadomość SMS z informacją o wygranej kierować powinna do strony loterii w domenie gov.pl, która jest zabezpieczona protokołem TLS (dawniej certyfikatem SSL) wydanym dla niej, a nie żadnej podobnej. Te informacje trzeba sprawdzać przed podaniem jakichkolwiek swoich danych. Można też wysłać oświadczenie do Totalizatora Sportowego pocztą tradycyjną, ale przesyłka musi zostać odebrana w ciągu 10 dni, żebyśmy nie stracili wygranej. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed kliknięciem linku warto zadzwonić na infolinię 989.