Atrakcja na czwartek: Pomnik poległych strzeżony przez Chrystusa

To jeden z najlepiej zachowanych i najbardziej monumentalnych pomników poświęconych poległym w czasie I wojny światowej na Mazurach i Warmii. Strzeże go 3-metrowy Chrystus. W Jedzbarku warto też zobaczyć zbudowany w latach 1974-1982 roku kościół w kształcie rotundy. Jedni się nim zachwycają, inni pomstują, że nie pasuje do warmińskiego krajobrazu. A wy jak uważacie?