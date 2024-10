Umowa podpisana! Zatorze zostanie połączone z dzielnicą przemysłową [ZDJĘCIA]

Umowa na budowę tunelu między Zatorzem, a dzielnicą przemysłową oraz budową i przebudową okolicznego układu drogowego została podpisana.

To niezwykle ważne, bowiem ta część Olsztyna rozbudowuje się bardzo dynamicznie. Przybywa bloków oraz mieszkańców, a co za tym idzie coraz trudniej przedostać się w kierunku południowej części naszego miasta. Rozbudowana ul. Zientary-Malewskiej oraz połączenie do ul. Lubelskiej i węzła Wschód obwodnicy naszego miasta odciąży komunikacyjnie dotychczasowe przeprawy.

— Ta inwestycja jest dla nas szczególnie ważna — powiedział prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. — Mieszkańcy osiedli położonymi za torami oczekują tego rodzaju przedsięwzięć, szczególnie drogowych, związanych z infrastrukturą. Tunel drogowy pod torami kolejowymi połączy wschodnią obwodnicę miasta z tą częścią miasta. Cieszę się, że ta inwestycja dojdzie do skutku.

Jednym z najważniejszych elementów zadania jest budowa tunelu pod torami. Obiekt ma mieć 32 metry długości i 14 m. szerokości.

Dodatkowo inwestycja obejmuje wybudowanie ponad 1,3-kilometrowej długości ulicy wraz z drogą dla pieszych i rowerów, która połączy ul. Zientary-Malewskiej z węzłem Wschód na południowej obwodnicy Olsztyna, a także zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od ulicy Jeżynowej do przyszłego ronda, które powstanie między ul. Jesienną a Tracką.

— Mamy za sobą kilka podobnych inwestycji, a teraz realizujemy dwie kolejne w pobliżu Warszawy — poinformował dyrektor ds. realizacji w spółce Intop Warszawa, Paweł Polański. — Rozpoczęcie prac to etap projektowania, mało widoczny dla mieszkańców, ale dołożymy wszelkich starań, żeby jak najszybciej rozpocząć prace budowlane i zakończyć inwestycję w terminie.

Powstanie tej infrastruktury otwiera nam także możliwość zagospodarowania okolicznych terenów na potrzeby przedsiębiorczości. Tereny na wschód od jez. Trackiego to jedno z nielicznych, dużych, niezagospodarowanych miejsc w Olsztynie. Na obszarze ponad 65 hektarów mogą powstać obiekty przeznaczone m.in. pod produkcję i usługi.

W tym miejscu miałyby powstać obiekty, które pozwolą na rozwój Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zadanie mogłoby zyskać status projektu o znaczeniu strategicznym. Dlatego już wystąpiliśmy do marszałka województwa o przeanalizowanie takiej możliwości.

Budowa infrastruktury drogowej, na którą została właśnie podpisana umowa ma potrwać 33 miesiące. Wartość zadania to nieco ponad 73 mln zł.