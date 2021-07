Burze z gradem w Olsztynie

Dzisiaj w nocy w naszym regionie pojawią się intensywne burze, a miejscami będzie padać również grad! Dlatego lepiej zostańcie w domu a wszystkie rzeczy, które są na zewnątrz pochowajcie lub zabezpieczcie w odpowiedni sposób.

Opady deszczu wyniosą od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm. Ulewie będzie towarzyszyć silny wiatr – w porywach do 100 km/h!

W nocy temperatura wyniesie około 20 stopni.

Szczególnie zagrożone są powiaty:

bartoszycki,

braniewski,

działdowski,

Elbląg,

elbląski,

iławski,

kętrzyński,

lidzbarski,

mrągowski,

nidzicki,

nowomiejski,

Olsztyn,

olsztyński,

ostródzki,

szczycieński.

Przypominamy, że intensywnym ulewom często towarzyszą podtopienia, zwłaszcza na niektórych olsztyńskich drogach.